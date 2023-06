Martini lancia un vermouth in limited edition per festeggiare i 160 di storia

di Luca Venturino 8 Giugno 2023

160 anni di aperitivi a marchio Martini: un compleanno importante (vi immaginate quando dovrà essere grossa la torta, per farci stare tutte le candeline?) che va festeggiato a modo – con un nuovo regalo da scartare, ad esempio. Ecco dunque Maestro 36, il primo vermouth invecchiato della casa, prodotto in limited edition con appena duemila bottiglie in formato 750 ml e distribuite solo nei partner on trade e altri bar selezionati. Un compleanno festeggiato con il punto esclamativo o, se preferite, una candelina un po’ diversa dalle altre.

Martini presenta Maestro 36: un vermouth super premium in edizione limitata

Il Maestro 36 porta la firma di Beppe Musso, master blender Martini, che per realizzarlo – oltre ad attingere naturalmente dalla sua arte ed esperienza pluridecennale – è partito dalla ricetta segreta, facendo prima attenzione alla selezione di vini bianchi e di vini rossi per poi continuare con quella delle botaniche.

E quel numero lì di fianco, quel “trentasei”, non è certo a caso, ma è piuttosto indizio del carattere del vermouth: trentasei mesi di invecchiamento in barrique francesi – un processo che ha permesso al prodotto originale di fondersi con le note legnose e affinate del cosiddetto “piccolo legno” scambiando la sua colorazione tipica, impostata sulle tradizionali notte rosso violacee, per un aspetto cromatico più mattonato e striato dalle resistenti sfumature brune del caramello.

Una produzione piccola, dunque, ma anche estremamente selezionata, dove i sentori di spezie e di legno sono protagonisti assoluti affiancati alla forte componente aromatica portata dalle botaniche del territorio di Pancalieri, in provina di Torino. Altra particolare peculiarità del Maestro 36 è rappresentata dall’assenza di filtrazione – una scelta poi spiegata dallo stesso master blender in occasione della presentazione del prodotto nell’esclusiva Terrazza Martini del Bar Show di Roma.

“Maestro 36 nasce dal lavoro fatto con Gran Lusso in occasione dei 150 anni” ha spiegato, come accennato, Beppe Musso. “Una sfida molto importante per noi, per me in modo particolare, perché come sappiamo i vermouth non sono prodotti da invecchiamento. Serviva una ricetta particolare e ci abbiamo lavorato per molto tempo. È un prodotto anomalo nella logica di Martini, perché è un vermouth non filtrato, non è perfettamente brillante come tutti i prodotti della gamma che subiscono una filtrazione molto stretta, ma in questo caso, visto il tipo di molecole aromatiche che si sono andate a creare, la filtrazione lo avrebbe impoverito troppo, avremmo tolto buona parte del lavoro fatto, che ha dato vita a un vermouth invecchiato d’eccellenza”.