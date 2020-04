Mascherine, guanti e igienizzante ai rider: parte la distribuzione di Glovo

Inizia la distribuzione di Glovo di mascherine, guanti e igienizzante ai rider. La nota azienda di food delivery ha cominciato la distribuzione nelle città principali in cui è presente: Roma, Milano e Torino. Successivamente, poi, verranno coinvolte anche le altre città, ma questo dipenderà soprattutto dalle tempistiche di approvvigionamento dei materiali.

Elisa Pagliarani, General Manager di Glovo Italia, ha spiegato che sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, la piattaforma si è attivata per informare i corrieri su quali fossero i comportamenti da adottare in base alle disposizioni emesse dalle Autorità Competenti, soprattutto in merito alla questione igienico-sanitaria.

Purtroppo per quanto riguarda la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale ci è voluto un po’ a causa dei problemi di rifornimento di questi materiali, cosa che ha provocato le proteste dei rider. In realtà questi DPI sono una misura aggiuntiva a quanto già fatto dalla piattaforma. Fra di essi ricordiamo: