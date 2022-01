Massa, bar e ristoranti chiudono a mezzanotte

di Marco Locatelli 17 Gennaio 2022

A Massa si torna al coprifuoco. Con un’ordinanza, il sindaco del capoluogo di Massa-Carrara ha imposto che da mezzanotte bar, ristoranti, pub e negozi abbassino le serrande, fino alle 5 del mattino.

L’ordinanza del primo cittadino di Massa, Francesco Persiani, con firma il 15 gennaio, stabilisce che per i prossimi 30 giorni i locali e i negozi non possono restare aperti oltre la mezzanotte.

Una scelta votata alla riduzione della movida notturna che sta creando “degrado urbano”, e che vuole contrastare “le situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo”, si legge nell’ordinanza.

Una situazione che fa parlare di sé in Italia, ma in altri paesi d’Europa – come la Svezia – il coprifuoco per i ristoranti su scala nazionale è ancora in vigore a causa della variante Omicron.