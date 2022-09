Massa Carrara, controlli in supermercati e alberghi: sequestrati oltre 200 kg di pesce

di Luca Venturino 6 Settembre 2022

Una fine dell’estate all’insegna dei controlli quella della Capitaneria di Porto di Marina, Massa Carrara, che di fatto ha posto sotto la propria lente di ingrandimento supermercati, struttura alberghiere e altre attività commerciali al fine di assicurare il pieno rispetto norme igieniche e sanitarie. Nello specifico, gli agenti delle forze dell’ordine si sono occupati di verificare che le norme su tracciabilità, etichettatura e conservazione dei prodotti alimentari fossero correttamente osservate: le attività di ispezione hanno portato però alla luce numerose effrazioni e problemi in diversi ristoranti, hotel e perfino punti vendita della grande distribuzione, sorpresi mentre tentavano di vendere o servire ai propri clienti prodotti non tracciati o, nei peggiori dei casi, perfino scaduti. Nel complesso, i controlli annuali dei militari ammontano a più di 200 chili di pesce sequestrato e multe per più di 20mila euro.

Considerando invece il bilancio estivo, si segnalano oltre 50 chilogrammi di pesci e frutti di mare sequestrati, di cui più di 10 del tutto scaduti e comunque serviti a turisti e residenti come nulla fossa. Per quanto invece riguarda le sanzioni di natura pecuniaria i militari della Capitaneria hanno elevato multe per un totale complessivo di 7mila euro ai vari esercizi commerciali controllati nelle ultime settimane.