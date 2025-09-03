Massimiliano Prete apre la sua pizzeria Sestogusto in Spagna

Massimiliano Prete è indubbiamente un punto di riferimento nel mondo della pizza. In particolar modo lo è a Torino e in Piemonte, dove Prete ha costruito il suo progetto di ristorazione legato alla pizza, Sestogusto, arrivando ad avere due diverse sedi in città, per poi chiuderne una con l’idea di concentrarsi sul suo laboratorio e su progetti diversi.

Uno di quei progetti oggi si concretizza con l’apertura di Sestogusto in Spagna, un export inaspettato del progetto di pizza gourmet Made in Piemonte. E invece, Massimiliano Prete arriva con un nuovo negozio a Siviglia, in Plaza Jesús de la Pasión, aprendo la strada a una svolta internazionale che punta, nei prossimi cinque anni, a eplicare il format nelle principali città spagnole. Altro che “bogia nen”, come si autodefiniscono i Piemontesi riferendosi al loro atteggiamento talvolta poco avventuroso.

Come sarà Sestogusto a Siviglia

Gli impasti di Sestogusto a Siviglia saranno realizzati in Italia all’interno del Prete Lab di Saluzzo, e poi conservati e serviti in Spagna. In menu quattro diverse possibilità: Pizz’Otto, caratterizzato da una sottile crosta croccante all’esterno, un interno soffice e un’ampia alveolatura; Fa Croc®, una reinterpretazione della focaccia romana con farina di tipo 2 e 1; Pizza Croccante, un impasto a base di mais e semi di girasole; Pizza Classica e La Pala, una pizza fragrante studiata per essere condivisa.

La cucina sarà supervisionata da Prete e guidata dal giovane Ruben Brados, accompagnato in sala da Nikša Beloč. Da Sestogusto a Siviglia ci sarà anche un cocktail bar, diretto da Cisco Rodríguez. Una novantina di coperti in tutto, di cui una ventina nel dehors, e un arredamento che, nell’idea dello studio sivigliano Carlos Iglesias Interiorismo, reinterpreta lo stile di Sestogusto Torino in chiave mediterranea.

Il menu si adatta e racconta anche i sapori del territorio offrendo topping realizzati con materia prima locale e italiana. Un esempio? La Classica Chorizo e Acciuga con pomodorino di Collina del Vesuvio, il tradizionale insaccato spagnolo, acciughe del Mar Cantabrico, fiordilatte, origano di Sicilia, emulsione al basilico e erbe aromatiche di stagione.

Sestogusto a Siviglia avrà, così come la sede torinese della pizza di Massimiliano Prete, un piccolo corner in cui è possibile acquistare parte delle materie prime utilizzate nelle proposte in menu, ed è così che la pizzeria diventa un piccolo avamposto spagnolo delle icone piemontesi: la birra Baladin di Teo Musso o la Mole Cola, per esempio.