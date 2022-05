Massimo Bottura a New York celebra Giuseppe Verdi con una lasagna

A New York si è tenuta una cena di gala per raccogliere i fondi per il Festival Verdi di Parma: a cucinare è stato lo chef Massimo Bottura.

di Valentina Dirindin 8 Maggio 2022

Una “sfoglia di lasagna croccante“: è questo l’italianissimo piatto preparato dallo chef superstar Massimo Bottura per celebrare il genio di Giuseppe Verdi a New York. L’occasione era lo Spring Gala, tenutosi nella Grande Mela per il Festival Verdi organizzato dal Teatro Regio di Parma in collaborazione con l’associazione non profit International Friends of Festival Verdi per promuovere il XXII Festival Verdi, in programma dal 22 settembre al 16 ottobre 2022 tra Parma e Busseto.

La cena di raccolta fondi firmata dallo chef dell’Osteria Francescana ha visto la partecipazione di diversi volti noti dell’alta società newyorkese, componenti degli “International Friends of Festival Verdi”, che negli anni hanno raccolto più di 2 milioni di euro per finanziare la manifestazione su Verdi. La cena di gala, che si è tenuta al Metropolitan Club, ha visto la cena dello chef Bottura, seguita da una serie di performance musicali: la prima diretta da Riccardo Frizza, al seconda eseguita dal soprano Davinia Rodriguez.

Per la cena, Massimo Bottura ha appunto presentato una creazione omaggio all’italianità, ma in chiave statunitense. “Abbiamo analizzato in chiave critica – ha raccontato all’ANSA Massimo Bottura – una cucina newyorkese ossia un piatto che non esiste in Italia perché tipico della tradizione italiana americana, cioè gli spaghetti e bolognese sauce. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso gli spaghetti e li abbiamo trasformati in lasagna per ricongiungere lo spaghetto e la salsa bolognese che si abbina perfettamente o con una tagliatella o con una lasagna, in questo caso la lasagna”.