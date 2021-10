Massimo Bottura apre la Gucci Osteria a Tokyo

di Valentina Dirindin 5 Ottobre 2021

Massimo Bottura e Gucci continuano la loro fortunata collaborazione: dopo gli stellati di Firenze e Beverly Hills, apre anche un terzo ristorante a Tokyo.

Il nuovo Gucci Osteria da Massimo Bottura giapponese aprirà il 28 ottobre 2021. Situato all’ultimo piano del flagship store Gucci Namiki a Ginza, sarà appunto il nuovo progetto di ristorazione dello chef dell’Osteria Francescana, che con il suo Gucci Osteria a Rodeo Drive ha appena conquistato un’altra stella Michelin. A firmare il menu del nuovo ristorante di Tokyo sarà il nostro chef più famoso al mondo aiutato da Karime Lòpez, head chef della Gucci Osteria di Firenze (premiata con la sua prima stella nella Guida Michelin Italia 2020) e dallo chef Antonio Iacoviello.

Il menù à la carte includerà piatti tipici della Gucci Osteria, come il leggendario Emilia Burger e i Tortellini in Crema di Parmigiano Reggiano, e anche classici piatti italiani interpretati in chiave creativa, oltre a creazioni stagionali d’ispirazione giapponese. Fra queste ultime, la Parmigiana Ramen e il Milanese Wagyu.

“Il Giappone occupa un posto speciale nel mio cuore”, ha detto Bottura, “e sono entusiasta all’idea di poter accogliere tutti nel nostro piccolo angolo di Tokyo”. Sarà disponibile anche un’ampia varietà di drink, tra cui una carta dei vini con oltre 350 etichette e una ricca lista di cocktail. Lo stile del ristorante sarà sulla falsa riga di quello della Gucci Osteria di Firenze, con riferimenti al Rinascimento italiano e all’estetica di Gucci.