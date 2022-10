Massimo Bottura bipartisan su Mario Draghi e Giorgia Meloni, ma il popolo social non gradisce

di Manuela 24 Ottobre 2022

Non lo avesse mai fatto: Massimo Bottura ha scritto su Instagram un post dove ha prima ringraziato Mario Draghi per il lavoro svolto e poi ha augurato buon lavoro a Giorgia Meloni. Solo che il popolo social non ha molto gradito.

Queste le parole che appaiono adesso sul post: “GRAZIE PRESIDENTE @mario_draghi_official !!!!! e buon lavoro PRESIDENTE @giorgiameloni @italia THANK YOU MR PRESIDENT #italy”. Solo che il post è stato modificato e come si evince dai commenti, è probabile che prima Bottura avesse scritto “presidentessa @giorgiameloni”. Cosa che non gli è stata fatta passare liscia, come si deduce da diversi commenti:

“Già ha chiarito che non vuole essere chiamata presidentessa fatevene una ragione, la pacchia è finita”

fatevene una ragione, la pacchia è finita” “Presidente è sia maschile che femminile”

“Presidentessa ???”

Da lì la decisione di modificare il post. Non entro in merito alla questione, ma il fatto di voler declinare a tutti i costi nomi al femminile (che nei loro originali latini sono di genere neutro), sta creando delle situazioni a dir poco assurde.

Ma non è finita qui. I fan e gli utenti di Instagram non hanno particolarmente apprezzato neanche i ringraziamenti a Mario Draghi, scatenandosi in commenti al vetriolo contro lo chef (alcuni provenienti anche da alcuni colleghi, a quanto pare, a cui le cose in questo periodo di pandemia sono andate meno bene che a lui):