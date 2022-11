Massimo Bottura contro la violenza sulle donne: il suo messaggio su Instagram

di Manuela Chimera 26 Novembre 2022

Sul suo account Instagram, Massimo Bottura ha postato un messaggio contro la violenza sulle donne. Lo ha fatto ieri, 25 novembre, proprio durante la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. E la stessa cosa aveva fatto anche l’anno precedente: in entrambi i casi lo chef ha aggiunto al post una sua foto in bianco e nero dove sfoggia una linea rossa sotto l’occhio destro.

Massimo Bottura e il messaggio contro la violenza sulle donne

Nel post Massimo Bottura chiede a tutti di unirsi per combattere la violenza contro le donne, sottolineando più volte la parola “insieme”. Queste le parole esatte del post: “#unrossoallaviolenza INSIEME io, noi tutti uniamoci a @seriea e @weworld.onlus per combattere la violenza contro le donne!!! TOGETHER , all together WE HAVE to fight VIOLENCE against WOMEN TOGETHER we will be louder… Together #wearetherevolution”.

L’anno scorso, invece, il messaggio era stato il seguente: “Anche io mi unisco a @seriea e @WeWorld.Onlus per combattere la violenza sulle donne. Insieme diamo #unrossoallaviolenza. Fallo anche tu! LET’S FIGHT VIOLENCE TOGETHER … ALL TOGETHER!! #wearetherevolution”.

Il post ha ottenuto parecchi messaggi di sostegno e di ringraziamento per le parole dello chef che, da poco, ha ottenuto una stella anche nella Guida Michelin 2023 di Tokyo. Da sempre Bottura non solo si oppone alla violenza contro le donne, ma le difende anche quando vengono accusate da altri chef di non essere paragonabili agli uomini in cucina.

Era successo, per esempio, qualche anno fa quando lo chef Marco Pierre White si era lasciato andare a esternazioni alquanto discutibili durante un’intervista al Sunday Independent. Qui White aveva sostenuto che le donne non fossero in grado di reggere la pressione di una cucina in quanto troppo emotive. Certo, avevano un palato e un olfatto migliori, erano più puntuali, informate e coerenti, ma erano comunque meno veloci e più deboli fisicamente.

Le sue parole avevano scatenato un putiferio e sulla questione era intervenuto proprio Massimo Bottura. Lo chef dell’Osteria Francescana aveva ribattuto a tali affermazioni dichiarando che la professionalità non aveva sesso. Nel suo ristorante di Firenze, la Gucci Osteria, il personale era quasi del tutto al femminile, così come a Casa Maria Luigia. Tutte donne, invece, alla Franceschetta.

Fugando qualsiasi dubbio, Bottura aveva aggiunto che non si trattava di semplici “quote rosa”, ma che si trattava di persone scelte tutte per il loro talento.

Questo il post su Instagram dove Massimo Bottura si è schiarato ancora una volta dalla parte delle donne: