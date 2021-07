Massimo Bottura: Maserati gli dedica un’auto in special edition

Si chiama Levante Trofeo Fuoriserie Edition per Massimo Bottura ed è una nuovissima Maserati special edition dedicata al più celebre degli chef italiani.

La macchina, presentata al Motor Valley Fest di Modena, fa parte del programma di customizzazione Maserati Fuoriserie, che permette ai clienti della lussuosa casa automobilistica di Bologna di personalizzare totalmente la propria automobile.

Ne è l’esempio la coloratissima Levante Trofeo dedicata allo chef dell’Osteria Francescana, che sembra dipinta con schizzi di colore così come alcuni dei suoi piatti iconici. Schizzi che però, in realtà, non prendono spunto dall’attività culinaria di Bottura, quanto dalla sua passione giovanile di avventurarsi nella campagna modenese su auto d’epoca, riempiendo la carrozzeria di macchie di fango.

Quegli schizzi per Bottura erano una sorta di trofeo – tanto da non lavare l’auto per giorni, vista la sua attitudine a trasformare gli errori in fortune, come si può vedere alla voce “Ops mi è caduta la crostatina”. Così, Maserati ha pensato di riproporli, con colori fluo, sulla carrozzeria di una Levante Trofeo a lui dedicata.

Non è una novità che le due eccellenze emiliane si promuovano insieme: Massimo Bottura è da tempo Brand Ambassador della Casa del Tridente , ma chissà se nella sua carriera si sarebbe aspettato di ispirare un’auto di lusso dall’aspetto iper creativo.

[Fonte: Gazzetta di Modena]