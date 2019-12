Massimo Bottura: quanto costa il Capodanno all’Osteria Francescana

Alzi la mano chi non vorrebbe passare il Capodanno all’Osteria Francescana di Massimo Bottura. Se vedete pochissime mani alzate, è naturale. D’altronde non c’è nemmeno la nostra: cenare durante le feste nel ristorante più importante d’Italia non può che essere un sogno. Già, ma un sogno che si avvera non per tutti, bisogna aggiungere. Il menu di Capodanno dell’Osteria Francescana, una meraviglia di degustazione gourmet per iniziare con il piede giusto il 2020, costa infatti la ragguardevole cifra di 1000 euro a persona, con l’abbinamento vini compreso.

Lo sappiamo cosa state pensando, e vi capiamo, ma immaginate cosa significhi non pensare a cucinare né sparecchiare né tantomeno lavare la teglia incrostata del cotechino con le lenticchie. Ecco, tutto questo, lasciatelo fare a Massimo Bottura e al suo staff e, se avete 1000 euro che vi avanzano nel budget di fine anno, questo menu è un modo lussuosissimo di spenderle. Ed eccolo, il menu d’oro degli stellati italiani:

Amuse bouche (abbinamento vini: Dom Perignon Legacy Limited edition 2008)

Normandia

(abbinamento vini: Château d’Yquem 2015)

Insalata di mare (abbinamento vini: Riesling Joh Jos Prum 2016)

Riso grigio e nero (abbinamento vini: Riesling Joh Jos Prum 2016)

Omaggio a Thelonious Monk (abbinamento vini: Trebbiano d’Abruzzo Valentini 2013)

Autumn in New York (abbinamento vini: Trebbiano d’Abruzzo Valentini 2013)

La parte croccante della lasagna (abbinamento vini: Sassicaia 2014)

Beautiful, camouflage, spin-painted veal, charcoal-grilled with glorious music, colors and flavors (abbinamento vini: Sassicaia 2016)

Tiramizucca (abbinamento vini: Passo Nero Arianna Occhipinti 2015)

Orto with lentils (abbinamento vini: Sake allo yuzu Tsuru-Ume)

E se volete farvi un’idea di cosa propongono gli chef stellati per le festività, potete farvi un giro qui, dove abbiamo raccolto i più bei menu di Natale e Capodanno (con tutti i prezzi, venali che non siete altro).