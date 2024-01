Massimo Bottura sarà protagonista di una serie tv americana

No, ci spiace deludervi – non si tratterà di un remake in chiave gastronomica di Friends ambientato dietro le quinte dell’Osteria Francescana. Chef Massimo Bottura (e Modena con lui, come vedremo tra poco) sarà il protagonista di due episodi – quelli del cinque e del dodici di gennaio – della serie televisiva a stelle e strisce Dream of Italy.

Stando a quanto lasciato trapelare l’idea del programma – che tra parentesi vanta più di sessanta milioni di telespettatori, come riportato da ANSA – è stata quella di dedicare le due puntate in questione alla città di Modena e più in generale alla Food Valley dell’Emilia Romagna: Massimo Bottura, in questo contesto, vestirà un po’ i panni dell’ambasciatore simbolico e del protagonista.

Massimo Bottura nel piccolo schermo

La nuova stagione – la terza, a essere ben precisi – di Dreams of Italy è stata incentrata sui personaggi italiani di successo e sui cosiddetti “luoghi dell’anima”: in questa breve (ma con ogni probabilità intensa) incursione nel mondo del gusto, che d’altro canto è un po’ una tappa obbligata quando si decide di parlare del nostro caro e vecchio Stivale, le telecamere andranno a concentrarsi sullo chef Massimo Bottura e sui progetti della Francescana Family, che come accennato fungono da simboli di livello internazionale dell’eccellenza gastronomica del contesto locale.

“Penso che il pubblico americano” ha commentato la conduttrice del programma, Kathy McCabe, in riferimento alle due puntate in questione “sarà incantato tanto quanto lo sono stata io nello scoprire Modena, una città autentica, dove tutto sembra più vivace, dal cibo, alla luce, alla musica”.

Musica, già – questo l’altro grande tema della doppietta dedicata a questo particolare angolo del Bel Paese. Stando a quanto lasciato trapelare, infatti, il secondo episodio di Dreams of Italy sarà di fatto dedicato sulla passione per l’Opera e il Belcanto che impregnano il tessuto culturale di Modena, città natale di Luciano Pavarotti e di Mirella Freni.

D’altro canto, i titoli scelti per i due episodi sono più che eloquenti – “Slow Food, Fast Cars, Big Dreams” per quello che andrà in onda il cinque di gennaio e “Modena, Philanthropy and Opera” per il dodici dello stesso mese.

Le riprese sono di fatto state effettuate durante i mesi di febbraio e di maggio dell’anno scorso, e andranno in onda sul canale nazionale Pbs (Public Broadcasting Service) nelle date già indicate. Paura di perdervi l’appuntamento con Massimo Bottura? Non temete: l’intera stagione sarà poi disponibile in Italia a partire da giugno su YouTube.