Massimo Bottura: selfie di Natale con Beyoncè

di Manuela 26 Dicembre 2021

Selfie di Natale a sorpresa per Massimo Bottura e la cantante Beyoncè: lo chef dell’Osteria Francescana ha pubblicato lo scatto sul suo profilo Instagram, per augurare a tutti buon Natale.

Nel post lo chef ha scritto: “WE wish you a Merry Christmas WE wish you a Merry Christmas WE wish you a Merry Christmas and Happy New Year!!!! From @beyonce and me to all the sensitive souls #christmas”, che tradotto, dopo il ritornello della classica canzone natalizia, dice: “Vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo, da me e Beyoncè a tutte le anime sensibili del Natale”.

Lo chef non ha aggiunto altro, ma visto che Bottura indossa quella che sembra essere la casacca da chef, è lecito aspettarsi che lo scatto sia stato fatto nel suo ristorante tre stelle Michelin a Modena, di cui qui trovate la nostra recensione. Il che parrebbe essere confermato anche dal messaggio di un utente che dice: “A Modena oggi!?!?!?!? 😮😮😮😮 cavolo….era dai tempi del Pavarotti&Friends che non si vedevano personalità di questo calibro sotto la Ghirlandina!!! Grazie Massimo”.

Il resto dei commenti sono poi auguri di buon Natale e complimenti vari ed eventuali. Ma se oggi tutti i complimenti sono per lui, qualche giorno fa si parlava del costo del suo menu di Capodanno.

Pare, infatti, che il menu di Capodanno di quest’anno dell’Osteria Francesca costi 1.000 euro a persona, per un totale di dieci portate e otto calici. Fra i piatti trovano spazio:

Mini tacos di gamberi rossi, caipirinha calda e fredda e fish and chips on the beach

Pink russian, con anguilla alla brace, caviale, brodo acido di shiso, basilico giapponese, lamponi e rapa rossa

Midnight in Tokyo, con soba tiepida di grano saraceno, pesto mediterraneo e baccalà

Black pepper lobster, astice in salsa leggera al pepe

La vie en rose, spugnole ripiene di cotechino in brodo acido di prugne e rose

Clamgyetang, dumpling di maiale e vongole, zuppa di pollo e tartufo bianco e Anatra Certosino in salsa di agrumi e spezie

Mooncake, anatra con frutta secca, foie gras e tartufo nero

Gugutsa’s hat, dolce moldavo

Panettone e lenticchie con crema leggera di arancia

Per quanto riguarda i vini, non mancheranno Valpolicella, Trebbiano, Ribolla, Riesling e Champagne.