Master del Cornicione: come diventare il miglior “pizzaiolo casalingo” d’Italia

Come ogni anno, Molino Vigevano è alla ricerca del Master del Cornicione, l'artista italiano della pizza fatta in casa: se vi sentite all'altezza della sfida, sappiate che la ricerca dei concorrenti è appena iniziata.

In collaborazione con Molino Vigevano.

Quante volte avete pensato che sì, la pizza di quel rinomato pizzaiolo è buonissima, ma la vostra – quella preparata da voi, impastata con le vostre manine, infornata nel forno di casa e condita con i vostri ingredienti preferiti – ecco, proprio quella, è e rimarrà per sempre la pizza del vostro cuore?

Se vi riconoscete in questa descrizione, allora fate parte della categoria dei “pizzaioli casalinghi”, e quello che fa per voi è il Master del Cornicione, la competizione voluta da Molino Vigevano per eleggere il miglior rappresentante della community della pizza fatta in casa.

Giunta alla sua seconda edizione, la premiazione l’anno scorso aveva incoronato Giacomo Gurrieri, che si era distinto per la qualità dell’impasto e del cornicione, per la cottura della pizza e la creatività della sua realizzazione, diventando Ambassador di Molino Vigevano.

Come partecipare al Master del Cornicione

Quest’anno la gara è ancora apertissima: la selezione per il prossimo Master è iniziata lo scorso 6 novembre e proseguirà fino a giugno 2024. Possono partecipare tutti i pizzaioli casalinghi che vogliono mettersi in gioco: basta impastare (con la speciale farina Vesuvio, pensata appositamente per creare a casa una pizza napoletana con un cornicione alto, soffice e perfettamente alveolato, grazie al germe di grano vitale macinato a pietra), infornare, scattare una foto della propria pizza e caricala nel form del sito dedicato.

Ogni mese Lievitamente, festival e community dedicata interamente al mondo della pizza fatta in casa, selezionerà le migliori pizze e i migliori pizzaioli, che verranno poi invitati ad un evento speciale durante il quale la giuria di Lievitamente decreterà il nuovo Master Del Cornicione 2023.

La grande novità di questa nuova edizione sarà l’home visit dei “Malati di Pizza”, pronti a varcare la soglia delle case dei vincitori mensili per condividere segreti e passioni. Sarà un’opportunità unica per immergersi nel mondo della pizza fatta in casa, con tutto ciò che essa comporta, dalle attrezzature utilizzate alle tecniche domestiche.

Per capire il livello dei candidati basta guardare le foto che sono arrivate lo scorso anno dagli aspiranti Master: le loro pizze sono perfette, degne di un autentico pizzaiolo napoletano. Merito della farina, certamente, ma anche della loro bravura, che conferma che gli Italiani sanno essere davvero il popolo della pizza, anche di quella fatta in casa.