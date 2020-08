Masterchef: Alvaro Recoba parteciperà al cooking show in Uruguay

L’ex campione della serie A Alvaro Recoba parteciperà all’edizione di Celebrity Masterchef in Uruguay. L’ex attaccante di Inter, Venezia e Torino, soprannominato “Il Chino” torna dunque nel suo paese natale, indossando però non la divisa da calciatore bensì il cappello da chef.

È forse il più celebre tra i nomi protagonisti della nuova edizione del cooking show televisivo più amato in tutto il mondo, questa volta in versione “vip” (come già accaduto anche in Italia). Non deve essere facile per gli autori trovare delle celebrità in grado di cucinare dignitosamente e dispose a partecipare a un programma i cui tempi di registrazione non sono proprio brevi.

Ma cercando qua e là, i cacciatori di taglie di Masterchef Uruguay hanno scoperto che Alvaro Recoba è – come fanno sapere annunciando la sua presenza al programma televisivo – un esperto in “Olimpicos (de copetin)”, una specie di panino molto celebre nel Paese, preparato con pane bianco, maionese, lattuga, uovo sodo, prosciutto e formaggio.

Insomma, nulla di troppo elaborato: niente manicaretti né cucina creativa, ma semplici panini. Chissà come se la caverà ai fornelli il calciatore. Intanto la sua partecipazione al programma è stata salutata con enorme entusiasmo dai fan: il colpo di mercato, indipendentemente dal risultato nella gara, è indubbiamente stato fatto.

