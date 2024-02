MasterChef, anticipazioni della decima puntata: ospite Assaf Granit

Chiusa la settimana di Sanremo le antenne tornano saldamente in direzione MasterChef. Che poi alla fine, diciamoci la verità, i gastrofighetti più incalliti, al netto dei lunghi appuntamenti sul palco dell’Ariston, hanno soprattutto apprezzato il potersi infilare in ogni discussione riguardante il Festival con un disinvolto “Geolier? Certo che lo conoscevo: ha aperto una pizzeria pop up nella città dei fiori. Crosta alta, tradizione napoletana, tonda come Dio comanda. Ah, canta anche?”.

Ma torniamo a noi e non divaghiamo, che a onore del vero l’appuntamento con la decima puntata dell’edizione corrente di MasterChef Italia è letteralmente dietro l’angolo, come di consueto alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW TV. Qualche anticipazione sparsa: l’ospite sarà Assaf Granit, una stella Michelin al ristorante Shabour, a Parigi; mentre la Prova in esterna si terrà al Museo Nazionale del Cinema di Torino.

MasterChef, decima puntata: la prova con Assaf Granit e l’esterna a Torino

Gli spazi per gli errori continuano ad assottigliarsi, la competizione scotta sempre più ferocemente, il grembiule si sta facendo sempre più pesante: in gara, a contendersi i posti per la finalissima, non sono che rimasti sei concorrenti.

All’appello, naturalmente, non mancherà il tridente di sfondamento che una sera a settimana ha il superpotere di trasformare tutti gli abitanti del nostro caro e vecchio Stivale da allenatori di calcio (o esperti di lirica e canto, considerando l’ombra ancora lunga del Festival di Sanremo) in spietati critici gastronomici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; per l’occasione affiancati – come accennato in apertura di articolo – dallo chef israeliano Assaf Granit.

Oltre al sopracitato Shabour, macaron parigino, chef Granit è di fatto titolare di altri trentuno locali distribuiti in sette Paesi diversi – un piccolo impero che, certamente per dimensioni ma anche e soprattutto per la sua diversità, farà un po’ da ponte d’orientamento per il tema della puntata: il viaggio nel mondo alla scoperta di ingredienti inediti.

Tema che dovrà reggere l’impalcatura di una Mystery Box particolarmente cosmopolita, che costringerà i cuochi di MasterChef a confrontarsi con gusti e ingredienti provenienti da tutto il globo. Un viaggio del gusto a cui seguirà, come di consueto un viaggio vero e proprio: la Prova in esterna, come accennato nelle righe precedenti, si terrà al Museo Nazionale dei Cinema di Torino, dove le fatiche dei concorrenti saranno puntualmente prese in esame da una coorte di critici enogastronomici e – in via eccezionale – cinematografici, tra cui il professore Gianni Canove, critico e conduttore per Sky Cinema.

L’ultima delle anticipazioni per la decima puntata di MasterChef riguarda infine il Pressure Test, schiacciasassi tensivo dove anche i nervi più saldi rischiano di saltare. La prova sarà dedicata allo street food declinato in una versione da “terzo millennio”, e capace di anticipare i trend del futuro della cucina: staremo a vedere.