MasterChef e poi OnlyFans: Mery Liviero denuncia una fuga di foto private

di Luca Venturino 2 Giugno 2022

Mery Liviero aveva conquistato il cuore di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli con la sua storia piuttosto rocambolesca, e il loro palato con la sua passione per il cibo orientale – una passione che, una volta uscita dai riflettori di Masterchef, l’ha portata di fatto a diventare responsabile di una ravioleria giapponese a Roma. Per finanziare il resto dei suoi progetti, tuttavia, ha pensato anche di aprire un canale su OnlyFans – una piattaforma che permette di condividere contenuti senza veli visualizzabili con un abbonamento: peccato che qualcuno abbia messo in circolo alcune delle sue foto tra le chat di WhatsApp, spingendo la cuoca a sporgere denuncia.

“Grazie al lavoro da modella finanzio l’apertura di un canale di ricette su YouTube” spiega Mery, facendo per l’appunto riferimento all’apertura del canale su OnlyFans. “Non avrei mai avuto la possibilità di acquistare il materiale adeguato o una casa adeguata alle necessità, con una cucina decente dove creare video”. Come abbiamo spiegato in apertura, però, qualche furbacchione ha scaricato i suoi contenuti e ha preso a condividerli, costringendola a contattare la polizia postale e i legali di turno.

“La persona in questione verrà contattata spiacevolmente ma in maniera completamente meritata” ha commentato la cuoca a tal proposito. “Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato penale. Fossi in queste persone ora correrei sul forum a rimuovere immediatamente il contenuto in maniera spontanea, considerando comunque che i provvedimenti legali verranno comunque presi in carico Grazie a tutti gli altri, a quelli che rispettano il prossimo e che mi stanno aiutando a segnalare questi imbecilli”.