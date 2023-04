Masterchef, è polemica per l’inclusione di una giudice vegetariana

di Luca Venturino 17 Aprile 2023

L’inclusione di un giudice vegetariano a un programma come Masterchef non dovrebbe alzare alcun tipo di polverone, direte voi. Per carità, i simpaticoni che sentono la necessità di augurare il buon appetito a fantomatici vegetariani e vegani pubblicando su Facebook una foto della grigliata di Pasquetta ci sono sempre – ma concorderete che da sfottò a “polemica” c’è una bella differenza. Pensateci bene: magari una Mystery Box con soli ingredienti vegetali, un Pressure Test per creare una ricetta vegetariana… Le opzioni sono molteplici, e l’inclusione di un giudice vegetariano, magari un ospite, sarebbe perfettamente comprensibile. Il tutto rischia di deragliare, però, quando i piatti da assaggiare contengono carne e pesce e il giudice in questione si limita a esprimere il proprio parere assaggiando l’insalata di contorno.

Una giudice vegetariana per piatti che non può assaggiare: la gaffe di Masterchef

Beh, eppure è quanto accaduto nella versione d’Oltremanica di Masterchef: durante una prova che ha visto sfidarsi quattro concorrenti – il che ci fa ipotizzare che ci troviamo nelle fasi finali del programma, dove il parere dei giudici ha un peso specifico non indifferente e la tensione è alle stelle – sotto l’occhio attento di alcuni ospiti, tra cui la concorrente dell’edizione 2022 Radha Kausal-Bolland, vegetariana.

Lo scivolone è subito evidente: pesce e curry per tre dei quattro concorrenti. La povera Radha, visibilmente imbarazzata, spiega che non assaggerà il pesce in quanto, come accennato, vegetariana; limitandosi così a giudicare l’insalata di accompagnamento. Il resto della prova scorre più in scioltezza, con Radha che non si fa problemi ad assaggiare – e ovviamente a giudicare – i dessert e i contorni, ma naturalmente la frittata è fatta.

I fan di Masterchef invadono la vetrina dei social media per esporre la loro confusione: la principale tesi che si fa strada nella cacofonia internettiane è che ci fosse un’ingiustizia di fondo nell’invitare una giudice vegetariana che non avrebbe potuto assaggiare i piatti dei concorrenti. “Tutto quel lavoro, e lei può mangiare solamente il purè di patate!” scrive un’utente. “Alla prossima inviteranno qualcuno con un’allergia ai crostacei per giudicare dei piatti con i frutti di mare?”.

E altri ancora: “Se uno dei giudici è vegetariano, perché non hanno cucinato solo cibo che potesse mangiare? La valutazione non è stata equa”. È bene notare che praticamente nessuno ha attaccato direttamente Radha o le sue scelte alimentari – niente stalloni da Pasquetta, in altre parole -, mentre la stragrande maggioranza delle critiche è stata rivolta ai piani alti di Masterchef.