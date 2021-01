MasterChef Italia 10, quarta puntata: ospiti gli chef Solaika Marrocco e Stella Shi

Giovedì 7 gennaio 2021 andrà in onda la quarta puntata di MasterChef Italia 10. L’appuntamento è, come al solito, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su Now TV. I tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno giudicare i 18 aspiranti chef rimasti in gara dopo l’eliminazione della scorsa puntata. Il tutto con la presenza di due ospiti d’onore: gli chef Solaika Marrocco e Stella Shi.

Come di consueto, i concorrenti ancora in gara si dovranno cimentare in tre prove: