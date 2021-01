MasterChef Italia 10, quinta puntata: ospite lo chef Nino Rossi

Quinta puntata in arrivo per MasterChef Italia 10: questa volta l’ospite sarà lo chef Nino Rossi, una stella Michelin al suo ristorante Qafiz, mentre la Mystery Box sarà a dir poco afrodisiaca.

L’appuntamento è, come sempre, per giovedì 14 gennaio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108), sul canale 455 del Digitale Terrestre e su Now TV. Dopo le eliminazioni a sorpresa della scorsa puntata, i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno nuovamente mettere alla prova i concorrenti superstiti.

Come sempre, saranno tre le prove da affrontare per i 16 aspiranti chef ancora rimasti in gara: