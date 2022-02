MasterChef Italia 11, ottava puntata: ospiti Enrico Costanza e la chef Elide Mollo

di Manuela 2 Febbraio 2022

Siamo arrivati all’ottava puntata di MasterChef Italia 11 e Iginio Massari ancora non compare all’orizzonte. Comunque sia, questa puntata sarà ricca di ospiti: prima avremo Enrico Costanza e poi la chef Elide Mollo. Per non parlare, poi, della particolare prova in esterna.

L’appuntamento come sempre è per giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108) e Now TV. Dopo la tripla eliminazione della scorsa puntata (addio Bruno, insegna agli aspiranti chef ad ascoltare con gli occhiali, addio Mery, i tuoi capelli multicolor ci piacevano, addio Tina, i tuoi orecchini stile lampadario imperiale ci mancheranno), questa sera i tre giudici Bruno Barbieri (che deve aver ascoltato il nostro appello della scorsa settimana tornando a un rosso più sgargiante, in tinta con la scenografia dello studio), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli avranno a che fare con una serata assai impegnativa.

Come sempre, saranno tre le prove:

Mystery Box: protagonisti saranno i tuberi, tesori nascosti nel terreno, ma che poi diventano re e regine nei piatti. Almeno, è quanto si augurano i giudici che dovranno assaggiare i piatti degli 11 concorrenti ancora rimasti in gara Invention Test: arriva il primo ospite della serata. Si tratta di Enrico Costanza , “giardiniere culinario stellato”: con i suoi prodotti collabora con gli chef. Il cuore della prova saranno le sue erbe, non sempre facilissime da inserire nei piatti