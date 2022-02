MasterChef Italia 11, undicesima puntata: prova in esterna nel tristellato Da Vittorio

Siamo giunti all'11esima puntata di MasterChef Italia 11: in semifinale la prova in esterna si terrà nel ristorante tristellato Da Vittorio dei fratelli cerea.

di Manuela 23 Febbraio 2022

Ci siamo: la semifinale di MasterChef Italia 11 sta per arrivare. In questa 11esima puntata non solo la prova in esterna si terrà nel ristorante tristellato Da Vittorio dei fratelli Cerea, ma ci sarà anche un ospite particolare: il tennista Matteo Berrettini.

Come di consueto la puntata andrà in onda giovedì 24 febbraio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV. I tre giudici Bruno Barbieri (che finalmente ha abbandonato le mise in tono con la scenografia dello studio optando per un completo azzurro cielo. Anche se, a dire il vero, quando poi sullo stesso pantalone azzurro indossa la casacca bianca da chef, beh, è perfettamente in tono per la mia Caffetteria su Animal Crossing: hanno le stesse nuance), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno decidere chi fra Carmine, Christian, Lia, Nicky Brianc e Tracy potrà accedere alla finale vera e propria.

Come al solito, saranno le tre prove da affrontare: