Masterchef Italia 13: i TOP e i FLOP della prima puntata

C’è solo una cosa che simboleggia l’arrivo del Natale e no, non è il Calendario dell’Avvento. A meno che in ogni casella non ci sia nascosto un nuovo concorrente della Masterclass di Masterchef Italia 13, e allora sì, ecco che il Natale sta davvero per arrivare, e prego cari autori del programma per avervi regalato un’altra preziosissima idea di marketing per il prossimo anno.

Se ci sarà un Calendario dell’Avvento di Masterchef, siamo certi che lo compreremo. Così come siamo certi che saremo qui ogni giovedì notte, da qui fino alla fine dell’eternità, nel nostro personalissimo girone infernale in cui scontiamo tutte le cattiverie che diciamo durante l’anno agli chef.

Quindi si accendano le luci, signore e signori, che si ricomincia. Nuovo anno, nuova Masterclass, nuovi Top e Flop.

TOP

Lo Stress Test



La prova che gli autori del programma ci leggono e seguono i nostri consigli sta nell’introduzione dello Stress Test. Non ho alcun dubbio che l’abbiano inventato dopo aver dato un’occhiata alla mia vita, specialmente ora che è arrivato metà dicembre e non ho ancora uno straccio di idea per i regali di Natale. Come dite? Neanche voi? Ecco: c’è un po’ di Masterchef in ognuno di noi, e quel po’ è lo stress test.

Il Mentalista



Filippo Soggiu, mentalista “che manda in cortocircuito la testa schiacciando l’ipofisi”, ha scoperto di avere questo dono dopo essere caduto dal seggiolone da piccolo. (Che poi io nella vita un mentalista vero l’ho conosciuto, e capire come diavolo abbia fatto a leggermi nella mente è stato il mistero più grande che ho affrontato nella vita. Dopo l’uomo-ombra di Masterchef, ovviamente. Che se non è Davide Scabin i colleghi del Gambero Rosso poi ci rimangono male, visto che sul tema hanno impostato la loro linea editoriale della settimana).

Il Mentalista e Bruno Barbieri

Ho veramente assistito alla conversazione “Di notte lei viene?” / “Qualche volta”- o ero ipnotizzata?

FLOP

L’uomo ombra



L’universo dei lavori più pallosi del mondo ha un nuovo vincitore: un uomo chiuso per due puntate dietro a un vetro, messo lì a salutare e gesticolare di tanto in tanto, rigorosamente in silenzio.

Il cuoco nudo



L’universo dei lavori che non volevamo conoscere ha un nuovo vincitore: Danilo, l’aspirante chef che cucina nudo (senza mutande, ci tiene a far sapere sua moglie). Spoiler: se quando siete a cena a casa sua trovate un capello nel piatto, forse non è un capello e neanche un crine di cavallo.

L’Extra Factor

Perché, perché, perché non c’è un Blasterchef condotto da Elio che raduni tutti i fenomeni delle audition, come il pizzicagnolo poliglotta Settimino, che passa dal barese al tedesco con la stessa facilità con cui io passo dal primo al secondo gin tonic o Gigi, che vuole spingersi a una cucina gurmì? Eddai.

Stranamore

Ora diteci, voi che non riuscite a raccattare uno straccio di appuntamento nemmeno mettendo una foto fasulla su Tinder: come ci si sente all’idea che Francesca e Nicolò sono riusciti a rimorchiarsi l’un l’altro perfino a Masterchef?