Masterchef Italia 9: Maria Teresa è incinta

La bomba di gossip la lancia così in leggerezza, Maria Teresa, finalista di Masterchef Italia 9, che dichiara a noi giornalisti (collegati con i quattro aspiranti chef protagonisti dell’ultima puntata, andata in onda ieri) di essere incinta. E subito scattano gli applausi e la commozione perché, signori miei, questa edizione di Masterchef è quella dell’ammore.

Prima Antonio che fa la proposta in ginocchio a sorpresa dopo la sua vittoria, poi Maria Teresa che tira fuori tutto il suo lato materno e candidamente dichiara di aspettare un bambino da suo marito, che non si è mai visto durante le puntate di Masterchef e, ci scommettiamo, lei avrebbe preferito avere lui anziché la madre fra i piedi durante la finale. Non sono i concorrenti a decidere chi invitare, però, quando i familiari vengono coinvolti nel programma come nella tv di Maria De Filippi.

Ma che meraviglia: la nostra preferita, quella un po’ perfidella, che ha fatto fuori a uno a uno gli avversari guadagnandosi la finale. Quella che aveva detto una manciata di puntate fa, di fronte a un complimento dello chef Barbieri per un suo piatto: “Io non ho figli, ma è come se mi avessero detto che il mio bambino è bellissimo” . E noi subito lì a farle notare che no, se un piatto l’avesse svegliata tante volte durante la notte quante un figlio, avrebbe significato solo che gli ingredienti utilizzati erano andati a male.

Ecco Maria Teresa, ora potrai scoprire quello che intendevamo: sarà una meravigliosa avventura, altro che Masterchef. E ti servirà molta, ma molta più cazzimma di quella (pure abbondante) che hai dimostrato di avere in tivvù.