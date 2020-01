MasterChef Italia 9, quinta puntata: ospiti gli chef Gennaro Esposito e Lino Scarallo

Siamo arrivati alla quinta puntata di MasterChef Italia 9: questa volta gli chef ospiti saranno Gennaro Esposito e Lino Scarallo, mentre la prova in esterna si terrà a Vico Equense. Il quinto appuntamento con il cooking show di Sky andrà in onda giovedì 16 gennaio alle ore 21.15 su Sky e Now TV. Sono rimasti ormai in 16 a contendersi l’ambito titolo di nono MasterChef Italiano, dopo le eliminazioni della scorsa puntata.

Come di consueto ci saranno tre prove a cui bisogna poi aggiungere il temuto Pressure Test: