MasterChef Italia 9, undicesima puntata: prova in esterna a Parigi con lo chef Yannick Alléno

MasterChef Italia 9 si avvia piano piano alla finale: domani sera andrà in onda l’undicesima e penultima puntata. I cinque aspiranti chef rimasti in gara (Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò) dovranno sfidarsi per ottenere un posto nell’agognata finale. E non sarà facile perché la prova in esterna sarà a Parigi con lo chef Yannick Alléno, chef e patron ristorante Pavillon Ledoyen.

L’undicesima puntata di MasterChef Italia 9 andrà in onda giovedì 27 febbraio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e sul canale 455 del Digitale Terrestre. Inoltre sarà visibile anche on demand su Sky Go e in streaming su Now TV. Come sempre saranno tre le prove:

Mystery Box: i concorrenti dovranno reinterpretare in stile MasterChef il “piatto del ricordo” di ciascun cuoco, portando da ospiti speciali vicini a loro Invention Test: Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo si metteranno ai fornelli per proporre due loro creazioni che saranno fondamentali per vincere la sfida Prova in esterna: i concorrenti dovranno lavorare per la prima volta in una cucina stellata al cospetto di Yannick Alléno, chef e patron del pluristellato ristorante Pavillon Ledoyen di Parigi. Chi perderà dovrà affrontare un Pressure Test particolarmente difficile

Ma chi è rimasto in gara? Ecco i concorrenti:

1) Antonio, colui che contende a Bruno Barbieri lo scettro per le camicie fantasia più sgargianti e che è riuscito a ridimensionare i suoi variopinti super mappazzoni iniziali

2) Davide, da quando si è lasciato un po’ andare i suoi piatti hanno subito un’impennata in senso positivo (e ogni tanto è anche stato visto sorridere)

3) Maria Teresa, il cambio look da occhiali a lenti a contatto non l’ha addolcita, è più stratega che mai l’unica concorrente che ha capito (e non si è fatta scrupolo ad esternarlo) che questa è una gara e che ne rimarrà soltanto uno

4) Marisa, viso d’angelo e solo apparentemente un’acqua cheta, quando ci si mette tira frecciatine a destra e a manca e crea piatti notevoli

5) Nicolò, l’outsider, nessuno avrebbe scommesso che sarebbe arrivato fino a qui, ma zitto zitto ha superato indenne prove e Pressure Test fino ad arrivare nella cinquina finale