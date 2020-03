Masterchef Italia 9, vince Antonio

Vince Masterchef Italia 9 Antonio, 43enne di Bassano del Grappa, e noi ve l’avevamo detto che era il favorito di questa edizione. Nella prima parte del programma (quella che tradizionalmente vede le prove della Mistery Box e dell’Invention Test) è uscito Davide, mandato via (anche) da una precisa strategia della sua rivale Maria Teresa, che gli ha assegnato il piatto più difficile tra quelli presentati dallo chef ospite Paolo Casagrande, mandandolo in crisi.

Poi, nella seconda parte di quest’ultima puntata di Masterchef Italia 9, ecco la finalissima con Maria Teresa, Marisa e Antonio che si sono sfidati con il loro menu personale. Maria Teresa ha puntato su un menu di tradizione e amore (per la sua terra e per suo marito) chiamato “contaminazioni di Puglia”. Antonio ha portato il menu “Vita e vecchi ricordi”, che rivisitava in chiave moderna il suo passato, le sue origini, le sue tradizioni. Marisa, invece, ha chiamato il suo menu “L’itinerario delle mie emozioni”, e ha spiegato che rappresentava la realtà del suo paesino di nascita da cui è scappata, scoprendo poi quanto fosse radicato in lei.

Alla fine, la vittoria di questa edizione del programma (e il premio da 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette) è andata meritatamente ad Antonio, incoronato nono Masterchef d’Italia dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.