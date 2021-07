Masterchef Italia: Cristiano Cavolini apre la sua trattoria

Lo aveva detto e lo ha fatto: Cristiano Cavolini, uno dei concorrenti più amati di Masterchef Italia 10, sta per aprire la sua trattoria.

Quella alla cui inaugurazione lo chef e giudice del talent show culinario più amato d’Italia Bruno Barbieri aveva promesso di partecipare, e vedremo se in effetti sarà così.

Di certo ci aspettiamo una partecipazione di Laura Pausini, compaesana e grande amica del concorrente della scorsa edizione di Masterchef, tanto da averlo sostenuto e supportato via social durante tutta la messa in onda del programma. Il ristorante non si chiamerà Trattoria Cavolini, come nelle idee venute fuori durante il periodo di registrazione di Masterchef, bensì “Casa Cavolini”.

Altri dettagli per ora non ci sono, se non che l’apertura è prossima: lo ha annunciato lo stesso Cristiano, pubblicando sulla sua pagina Instagram la casacca da chef con il suo nome cucito sopra. Un risultato interessante, raggiunto in tempi tutto sommato da record, visto che non tanti concorrenti di Masterchef, negli anni, hanno raggiunto così in fretta l’obiettivo di aprirsi un ristorante.

Ma Cavolini sembrava davvero motivato, e ora è pronto per rincorrere il suo sogno, come aveva più volte raccontato durante il programma: saldatore di officina, Cavolini voleva dopo il talent culinario dare una svolta alla sua vita, licenziandosi dalla sua occupazione e trovando una nuova strada dietro ai fornelli.

Non possiamo che augurargli in bocca al lupo, visto che abbiamo tifato per lui un bel po’ durante Masterchef 10, e aspettare di sederci alla sua tavola.