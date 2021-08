MasterChef Italia: è morta Anna Martelli, concorrente dell’ottava stagione

di Marco Locatelli 9 Agosto 2021

È scomparsa Anna Martelli, concorrente dell’ottava edizione di MasterChef Italia. Nel 2019 si era presentata al cooking show con una grande energia e simpatia, diventando – tra l’altro – la più anziana concorrente della storia del programma.

L’annuncio della morte dell’ex concorrente anche la stessa pagina Facebook ufficiale dello show, che pubblica un video con il best of della simpatica Anna Martelli.

“Maciste” – per chi non avesse seguito il programma – è il marito Salvatore, di 9 anni più grande di lei, che era venuto a mancare nel 2016 a causa di una brutta malattia.

“Era lì accanto a me anche quando Cannavacciuolo mi ha dato il grembiule: non potevo crederci, mi sembrava di essere in un sogno — aveva raccontato lei- . MasterChef per me è una cosa stupenda: mi piace la cucina, mi piacciono le prove, mi piace tutto di questo gioco.

Qui sto realizzando il mio sogno nel cassetto: posso portare la mia euforia in questa cucina e cucinare, cucinare, cucinare in ogni modo e in ogni situazione. Mi mancherà un po’ di eleganza nell’impiattamento, ma sicuramente non manca una cosa nei miei piatti: il gusto”.

La Martelli terminò il programma alla tredicesima puntata, praticamente a metà percorso. Uscì dallo show fra gli applausi e la commozione dei giudici.