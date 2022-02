Masterchef Italia: il regista girerà a Torino un film su uno chef senzatetto

di Valentina Dirindin 13 Febbraio 2022

Umberto Spinazzola, regista di programmi culto come Masterchef Italia, è in questi giorni a Torino per girare un film a tema culinario. Protagonista infatti sarà Pier, un ex chef dal passato oscuro, che le vicende della vita hanno portato a passare dalla fama delle stelle Michelin al vivere per strada, e che nel corso della trama tenterà di riscattarsi.

Pier, scappato da Torino, torna nella capitale piemontese chiamato da Carla, la sua ex moglie, che gli comunica che lei è molto malata e sta per morire e vorrebbe dare Anna, la loro figlia, in custodia a Lucia, la zia della ragazza. Girovagando per le vie di Torino, Pier incontra Granata, un vecchio mendicante, esperto nel sopravvivere con niente, il quale sta raccogliendo gli avanzi. Con lui, Pier inizia un viaggio che lo aiuta a riconnettersi con il suo amore per la cucina, perso da tempo. Così, alla fine, riconquisterà pian piano anche l’amore perduto della figlia.

Il film si intitola “Non morirò di fame” ed è frutto di una produzione italo canadese. A interpretare il ruolo del protagonista è l’attore torinese Michele Di Mauro: a Torino la troupe si fermerà per circa cinque settimane, con la fine delle riprese prevista per il 20 di febbraio.