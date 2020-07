Masterchef Italia: la vincitrice dell’ottava edizione pubblica un ricettario per cani

Non aveva tutti i torti Joe Bastianich, se i vincitori di Masterchef pubblicano ricettari gourmet per i cani. Ve lo ricordate, sì, quando il buon Joe, nelle vesti di giudice del kitchen show più amato d’Italia, apostrofava severamente i concorrenti con frasi tipo “sembra cibo per cane” o “questo non lo darei neanche al mio cane”? E giù piatti che volano. Noi allora pensavamo stesse recitando la parte del bulletto, e invece no, lui si preoccupava delle sorti future dei concorrenti.

Almeno a giudicare dalla nuova svolta della carriera di Valeria Raciti, vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef Italia, che ha appena pubblicato il primo libro di alta cucina per cani. “L’amore inizia dalla ciotola” è un ebook (scaricabile gratuitamente) realizzato in partenship con i veterinari di Barkyn, e contiene tre ricette gourmet per gli amici a quattro zampe, approvate dai cani di Valeria Kyra e Spank. Ogni ricetta – assicura la chef – richiede un massimo di sei ingredienti ed è “semplice, sana, approvata dai veterinari e assolutamente gourmet”.

Già da qualche tempo l’ex concorrente e vincitrice di Masterchef alterna sui suoi social ricette per esseri umani a ricette per animali, realizzate in collaborazione. Chissà cosa ha da dire il cane del suo ex giudice Joe Bastianich a riguardo.

[Fonte immagine: Facebook]