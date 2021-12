Masterchef Italia: si forma la Masterclass, ascolti in crescita

di Valentina Dirindin 25 Dicembre 2021

Siete pronti? Perché ci siamo quasi: la Masterclass della nuova edizione di Masterchef Italia è stata formata, gli ascolti sono in crescita, e noi siamo ai banchi di partenza caldi caldi con le nostre pagelle. I giudici – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – hanno scelto i venti cuochi amatoriali che dalla prossima settimana si sfideranno in battaglie all’ultima padella.

Un’edizione, quella di quest’anno, che promette buoni risultati: per le puntate iniziali, quelle della selezione – generalmente meno interessanti rispetto al gioco che entra nel vivo – la media è stata di 852mila spettatori medi, 3,2% di share e 1.138.230 contatti. Per la terza puntata, andata in onda l’ultimo giovedì sera su Sky, c’è stata una netta crescita sia rispetto all’esordio (+11%) sia rispetto all’omologa serata dello scorso anno (+10%).

Nel dettaglio, il primo episodio ha totalizzato 918mila spettatori e il 3% di share, con un altissimo 72% di permanenza e 1.272.865 contatti (+3% rispetto alla scorsa settimana e +10% sull’omologa puntata della scorsa stagione); il secondo ha raggiunto 785mila spettatori medi, con il 3,4% di share, un super 78% di permanenza e 1.003.594 contatti (+21% rispetto all’esordio e un altro +10% rispetto all’omologa puntata della scorsa stagione,). Insomma, una partenza straordinaria per lo show, confermato anche dagli ottimi risultati sui sette giorni: il dato dell’esordio, che aveva fatto segnare una media serata di 769mila spettatori, è più che raddoppiato nel corso della settimana, arrivando a 1.705.421 spettatori medi.