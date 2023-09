MasterChef mema sulla pubblicità di Esselunga

Poteva forse mancare il meme di MasterChef Italia in merito alla pubblicità dell'Esselunga? Assolutamente no ed è esilarante

di Manuela Chimera 29 Settembre 2023

È innegabile che in Italia MasterChef abbia imboccato la strada della sit-comedy e non sia intenzionato ad abbandonarla troppo presto. E a noi va benissimo così. Sapendo questo, non si stupirà nessuno nel sapere che l’account Instagram di MasterChef Italia ha voluto dire la sua sulla questione della pubblicità di Esselunga, realizzando un meme veramente esilarante.

Il meme di MasterChef sulla pubblicità di Esselunga sdogana i limoni

Il meme in questione riprende la scena finale della succitata pubblicità (la cui storia non dobbiamo raccontarvi di nuovo, vero? Ormai la conoscono anche i muri). In particolare si riferisce a quando la bambina, seduta in macchina, dà al padre la pesca presa al supermercato e gli dice che è da parte della madre, in un chiaro tentativo di rimettere insieme i due genitori.

Solo che MasterChef ha reinterpretato la scena a modo suo, inserendoci alcuni dei tormentoni e dei topoi tipici del programma di Sky. Quindi ecco che la bambina ha il volto gentile di Giorgio Locatelli, mentre il padre ha il volto severo di Bruno Barbieri. E dunque, per esclusione, anche se non lo vediamo, Antonino Cannavacciuolo interpreta la madre.

Solo che la bimba/Locatelli non dà al padre/Barbieri una pesca, bensì un limone. Ovviamente: cos’altro poteva essere? Se non siete avvezzi alla narrativa di MasterChef, qui sono citati alcuni motivi ricorrenti del cooking show:

il t erzetto di giudici ha dei ruoli ben definiti da interpretare. Bruno Barbieri è il giudice severo e pignolo, sempre in contrasto con il giudice più liberale e bonaccione interpretato da Antonino Cannavacciuolo. E in mezzo c’è Giorgio Locatelli, che assume il ruolo del giudice che fa da paciere, quello più moderato. Insomma, se fossimo in Streghe, Barbieri sarebbe Prue, Locatelli sarebbe Piper e Cannavacciuolo sarebbe Phoebe. Da qui la scelta nel meme di far interpretare il ruolo della bimba a Locatelli, in quanto mediatrice fra i due genitori, mentre Barbieri diventa il padre e Cannavacciuolo la madre

ha dei ben definiti da interpretare. Bruno Barbieri è il giudice severo e pignolo, sempre in contrasto con il giudice più liberale e bonaccione interpretato da Antonino Cannavacciuolo. E in mezzo c’è Giorgio Locatelli, che assume il ruolo del giudice che fa da paciere, quello più moderato. Insomma, se fossimo in Streghe, Barbieri sarebbe Prue, Locatelli sarebbe Piper e Cannavacciuolo sarebbe Phoebe. Da qui la scelta nel meme di far interpretare il ruolo della bimba a Locatelli, in quanto mediatrice fra i due genitori, mentre Barbieri diventa il padre e Cannavacciuolo la madre la storia del limone : altro leit motiv di MasterChef è il limone. Frutto che Cannavacciuolo mette dappertutto, sottolineando quanto siano buoni i limoni della sua terra e il loro potere sgrassante , irritando (per finta ovviamente) Barbieri che non smette mai di rinfacciargli questa ossessione per i limoni

: altro leit motiv di MasterChef è il limone. Frutto che Cannavacciuolo mette dappertutto, sottolineando quanto siano buoni i limoni della sua terra e il loro potere , irritando (per finta ovviamente) Barbieri che non smette mai di rinfacciargli questa la storia dell’inchino: ogni qual volta viene nominato Vico Equense, i giudici fanno una sorta di inchino, per prendere bonariamente in giro Antonino Cannavacciuolo, nato proprio a Vico Equense e che ha la tendenza ad ascrivere a questa zona l’origine della buona cucina

Mettete insieme tutto questo ed ecco nascere il meme geniale con il claim parafrasato “Te lo manda Antonino” (con tanto di Commenti sul delivery da Vico Equense, con annesso inchino).

Ai fan il meme è piaciuto tantissimo e si stanno chiedendo quando arriverà la nuova stagione di MasterChef. Se tutto andrà come da programma, in teoria, sotto Natale, quando finirà X-Factor. E se le premesse sono queste, siamo sicuri che la prossima edizione virerà sempre di più in direzione Casa MasterChef.

Ecco il post originale sul profilo Instagram di MasterChef Italia: