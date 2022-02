Masterchef, Monir Eddardary accetta la sfida delle Mistery Box di Deliveroo

di Luca Venturino 16 Febbraio 2022

Se anche per voi il giovedì sera significa solamente Masterchef, allora certamente Monir Eddardary non ha alcun bisogno di presentazioni: protagonista indiscusso e finalista della decima edizione del cooking show, Monir torna a indossare il grembiule per affrontare la prova della Mystery Box. Questa volta, però, gli ingredienti al suo interno saranno selezionati da Deliveroo e Carrefour Italia.

Così, a partire dalla prossima settimana e per le quattro successive, Monir metterà di nuovo alla prova la sua creatività in cucina con ingredienti inediti ma pur facenti parte della tradizione gastronomica italiana. Le sue ricette verranno poi registrate e rese disponibili sui profili Instagram di Deliveroo, Carrefour Italia e Masterchef Italia: in questo modo, a giudicarlo, non saranno i tirannici giudici dell’iconico cooking show, ma il pubblico dei social che potrà far sentire la propria voce a suon di like e commenti.

“Se penso ad una Mystery Box, la mente va ai giorni intensissimi di MasterChef 10, alla tensione di ogni prova, alla paura di non farcela e anche alla soddisfazione di ricevere i giudizi positivi degli chef” ha commentato Monir Eddardary. “Torno con piacere a cimentarmi con le Mystery per questa iniziativa lanciata da Deliveroo e Carrefour Italia. Gli chef del talent show sono molto severi. Ma non saranno da meno tutti coloro che mi seguiranno sui social. Non vedo l’ora di mettermi ai fornelli”.