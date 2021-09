MasterChef raggiunge la cinquecentestima edizione nel mondo

Masterchef si conferma un fenomeno di successo globale: con la messa in onda di MasterChef Tamil sono state raggiunte le 500 edizioni in tutto il mondo.

di Valentina Dirindin 6 Settembre 2021

Masterchef da record: nel mondo sono state infatti raggiunte le 500 edizioni tra cui, ovviamente, c’è anche quella italiana. Il traguardo è stato raggiunto con la prima edizione di MasterChef Tamil, attualmente in onda in India. Il pluripremiato e iconico cooking show creato da Franc Roddam appassiona il pubblico da più di 30 anni. Incoronato nel 2017 dal Guinness World Records “Format TV culinario più di successo al mondo”, MasterChef, ad oggi, conta 64 versioni locali e più di 10.000 episodi in onda in tutto il mondo, oltre al traguardo storico delle 500 stagioni appena raggiunto.

Solo durante lo scorso anno, nonostante le restrizioni per le riprese, ci sono state 43 produzioni in 30 mercati. Insomma, non parliamo solo di un fenomeno passeggero, né Occidentale: gli aspiranti cuochi ci sono un po’ ovunque nel mondo, e un po’ ovunque c’è un trio di giudici pronto a lanciare i loro mappazzoni in giro per lo studio.

“Raggiungere questo traguardo è un risultato fantastico per la famiglia di MasterChef. Pur rimanendo fedele ai valori fondamentali del formato, ogni versione è unica, capace di adattarsi localmente per celebrare le singole culture e le tradizioni di ogni paese. I fantastici team di tutte le 500 produzioni hanno creato opportunità che hanno cambiato la vita dei nostri concorrenti, offrendo intrattenimento e momenti iconici per milioni di spettatori in tutto il mondo”; ha commentato Lucas Green, Global Head of Content Operations di Banijay, casa di produzione del format.

La prima serie di MasterChef ha debuttato sulla BBC nel 1990 ed è andata avanti per 11 anni. Nel 2009, l’Australia è diventata il primo Paese ad adattare il formato, e il finale di stagione è stato il programma televisivo più visto dell’anno.