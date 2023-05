MasterChef Spagna: eliminata l’italiana Claudia Ferranti, per i giudici il suo piatto “Fa schifo”

di Manuela Chimera 31 Maggio 2023

Diciamo che MasterChef Spagna è più vicino alle atmosfere di MasterChef Italia che non a quelle di MasterChef Australia per quanto riguarda l’atteggiamento dei giudici nei confronti dei piatti non riusciti dei concorrenti. Lo sa bene, purtroppo, la concorrente e attrice italiana Claudia Ferranti che è appena stata eliminata per un piatto non esattamente perfetto, con tanto di giudici che le hanno detto che il suo piatto “Fa schifo”.

MasterChef Spagna: eliminata l’attrice Claudia Ferranti

Nella stagione attualmente in onda di MasterChef Spagna, fra i concorrenti figurava anche l’attrice italiana Claudia Ferranti. 38 anni, da tempo residente a Madrid, ecco che l’attrice romana era riuscita a passare le selezioni di MasterChef diventando una dei concorrenti.

Finita al temutissimo Pressure test, insieme agli concorrenti in lotta per il posto salvezza, ha dovuto cucinare i gyoza, i classici ravioli di carne giapponesi. Solo che i gyoza che ha preparato non sono risultati essere perfetti.

Durante il Pressure test Claudia Ferranti si è scontrato in un duello finale del tipo “dentro o fuori” con Ana, una cameriera di 29 anni di Siviglia. Oltre ai tre giudici, il piatto è stato giudicato anche dall’ospite della puntata, lo chef Yong Wu Nagahira, il proprietario del ristorante Ikigai Flor Baja di Madrid, presene nella Guida Michelin 2023.

Claudia sapeva che il suo piatto non era perfetto: già quando si è presentata al bancone dei giudici con i suoi gyoza, la faccia la esprimeva lunga sulla riuscita o meno del piatto. Quindi era consapevole dei difetti della sua ricetta.

Solo che, forse, non si aspettava tanta durezza da parte dei giudici. Lo chef Yong Wu, infatti, forse ispirato da una improvvisa visione di Joe Bastianich, immediatamente dopo aver assaggiato i gyoza li ha sputati in un fazzoletto. Poi, tirando un lungo respiro, ha detto “Sarò leggero. Fa schifo”. Ah beh, pensa se ci andava giù pesante!

Davanti allo sguardo incredulo e spiazzato di Claudia (che sapeva che il piatto non era riuscito, ma probabilmente non si aspettava tanta franchezza), lo chef ha anche aggiunto “Il ripieno è quasi assente e la pasta e cruda”. Come se non bastasse, uno dei giudici, lo chef Jordi Cruz le ha spiegato che “Il tuo ultimo gyoza aveva molti difetti. Era chiaro che il ripieno doveva essere cotto all’interno della pasta la tecnica non è stata ben eseguita e c’era molto liquido nel brodo, cosa che lo ha fatto venire fuori insipido, molto leggero, certamente non all’altezza di questa prova”.

Finita qui? Assolutamente no, perché anche il giudice Samantha Vallejo-Nagera ha voluto dire la sua: “Qui ho visto molta recitazione e poca cucina”. Al che a Claudia Ferranti non è rimasto altro da fare che uscire, delusa e piangente, dalla cucina di MasterChef, anche se ha ammesso di essere felice di poter tornare a casa dal figlio.

Qui il tweet di MasterChef Spagna dove potete vedere l’eliminazione: