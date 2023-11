MasterChef: Stefano Callegaro (ancora) contro Striscia la Notizia: “Adesso basta”

Stefano Callegaro di MasterChef non ne può più: la vicenda sollevata da Striscia la Notizia si è conclusa a suo favore in tribunale anni fa. Perché dunque continuare a commentarla?

di Manuela Chimera 24 Novembre 2023

Stefano Callegaro di MasterChef non ne può più: dopo anni e anni, in cui il tribunale ha sentenziato a suo favore per la vicenda sollevata da Striscia la Notizia, adesso dice basta. Che senso che ha che sui suoi social continuino ad arrivare commenti relativi a una vicenda giudiziaria già conclusa da tempo, fra l’altro a suo favore? Lo ha sentenziato il tribunale: Callegaro all’epoca di MasterChef 4 non era un cuoco professionista, dunque i sospetti di Striscia secondo il quale fosse un cuoco professionista sono risultati essere infondati.

E allora perché c’è gente che ancora lo attacca per quel motivo? Davvero questa gente non ha niente di meglio da fare nella vita?

Stefano Callegaro di MasterChef dice basta alle accuse nei suoi confronti

Breve recap della storia per chi, come me, non si ricorda cosa ha mangiato ieri sera, figuriamoci se si ricorda cosa sia avvenuto nel 2015. Già, perché questa vicenda risale alla quarta edizione di MasterChef Italia, quella tenutasi nel 2015 e vinta per l’appunto da Stefano Callegaro.

Non ci chiedete il perché, ma all’epoca Striscia la Notizia si incaponì nel sostenere che Callegaro fosse stato un cuoco professionista prima di partecipare alla gara. E per contratto a MasterChef possono partecipare solamente cuochi amatoriali.

A seguito di quelle accuse, ecco che Magnolia Spa, la società produttrice di MasterChef, aveva chiesto lumi a una società privata di investigazioni in modo da capire se Callegaro avesse davvero dei trascorsi da “chef retribuito per più di sei mesi”, arrivando poi a fargli causa, chiedendogli così di restituire i soldi del montepremi (100mila euro) e chiedendogli poi più di 10mila euro di penale per violazione del contratto.

Già all’epoca si erano scatenate tifoserie che si alternavano fra “No, non è colpevole” e “Sì, è colpevole”, ovviamente da parte di gente che non conosceva di persona Callegaro e che dunque non aveva alcun modo di sapere se lui fosse stato o meno uno chef professionista. Anche qui non chiedeteci come queste persone avessero fatto a scoprire la presunta verità: magari si erano affidate alla tecnica del pendolino, ma usando un pachino.

Comunque sia alla fine il giudice Patrizio Gattari della Settima sezione civile del tribunale di Milano aveva posto fine alla questione, dando ragione a Callegaro. Non sussisteva infatti nessun elemento che facesse pensare che Stefano Callegaro non fosse un cuoco amatoriale. E così la situazione si ribaltò: adesso era Magnolia a dover bversare a Callegare 10mila euro di risarcimento per aver intentato una causa che “già sapeva essere infondata”. A questi soldi si sono poi aggiunti altri 13.400 euro che Magnolia ha dovuto rimborsare a Callegaro per le spese legali.

LEGGI ANCHE I Food Trend del futuro trasformati in piatti instagrammabili da due ex Masterchef

Ma non era finita qui perché, approfittando probabilmente della causa di Magnolia, altri nove ex concorrenti sconfitti da Calegaro avevano deciso di intentare una causa civile nei suoi confronti, sempre con la stessa accusa. E anche qui il tribunale ha dato ragione a Callegaro: prima di entrare a MasterChef Callegaro era stato agente immobiliare, operaio e agente di commercio, ma mai cuoco. L’unico lavoro che si poteva ricollegare al mondo della ristorazione era stato quando aveva fatto il promoter per la Knorr dove semplicemente affiancava i venditori illustrando i prodotti. Difficile dunque poter considerare qualcuno che spiega come funziona un dado Knorr alla stregua di un cuoco professionista, altrimenti a quest’ora dovreste chiamarmi Redzepi, Ducasse o Marchesi.

Ma ecco che adesso, nonostante gli anni siano passati e nonostante due cause su due vinte, sui suoi social Callegaro ancora deve subire attacchi da parte di utenti che, a quanto pare, non hanno una vita propria. Così tramite un post su Instagram ecco che Callegaro ha deciso di dire BASTA: è stanco di dover continuare a ricevere commenti diffamanti e ha spiegato nel dettaglio come si sia risolta la questione, invitando poi chi avesse eventuali considerazioni da fare a parlare nei commenti dove avrebbe risposto a tutti coloro che meritavano una risposta.

Nel video Callegaro ha spiegato che a distanza di anni continua a ricevere commenti impropri e cattivi per via di quella vicenda di Striscia la Notizia. Solo che quella vicenda si era risolta a suo favore per la totale assenza dei capi di imputazione, per l’insussistenza dei fatti. Questo vuol dire che la sua vittoria a MasterChef è legittima e lui può fregiarsi a buon diritto del titolo di quarto MasterChef italiano.

Callegaro ha rivelato che questi commenti che continuano ad arrivare fanno male a lui come persona, come professionista e fanno male anche alle persone che lavorano con lui, oltre che danneggiare le aziende con cui collabora. Callegaro ha così ricordato a tutti che in rete sono presenti decine di articoli che spiegano nel dettaglio come sia andata la faccenda. Anzi, è persino disposto a pubblicare gli atti delle sentenze purché questa situazione venga chiusa una volta per sempre. E chiede che la gente smetta di commentare impropriamente.

Nei commenti, poi, tanti messaggi di sostegno. Qualcuno si è chiesto perché Striscia la Notizia non avesse pagato per i danni causati, altri lo hanno invitato a denunciare chi lo diffama con quei commenti privi di fondamento.

Qui il video postato su Instagram dove Stefano Callegaro dice basta all’accanimento nei suoi confronti: