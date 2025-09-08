Masterchef UK corre ai ripari: due donne per sostituire i giudici inguaiati da varie accuse

Pinkwashing o no, le prossime edizioni di Masterchef UK avranno una giuria tutta al femminile: ecco chi sono i nuovi volti della trasmissione.

La 21esima edizione di Masterchef UK è attualmente in onda nonostante le polemiche legate alle accuse di molestie nei confronti dello storico giudice Gregg Wallace e quelle di razzismo all’indirizzo del suo collega John Torode, in uno scandalo che è partito proprio mentre la serie veniva registrata.

A sostituire in corsa il primo ci ha pensato la chef irlandese Anna Haugh -in attesa di una nuova giudice ufficiale che sembrerebbe essere la critica gastronomica Grace Dent– e proprio queste due new entry saranno i due nuovi volti del programma di cucina più seguito del mondo.

Masterchef, Celebrity Masterchef e “The Professionals”: i nuovi giudici

La decisione arriva dopo che Gregg Wallace è stato licenziato in seguito a numerose accuse di cattiva condotta, con 45 delle 83 contestazioni ritenute fondate da un’indagine: Wallace ha rilasciato delle scuse, affermando di essere “profondamente dispiaciuto per qualsiasi disagio causato” e di “non aver mai avuto intenzione di ferire o umiliare”.

Anche John Torode ha lasciato lo show dopo che un’accusa di aver usato linguaggio razzista è stata confermata da delle testimonianze, portando il suo contratto a non essere rinnovato, nonostante il presentatore abbia espresso rammarico per l’accaduto.

Una nuova giuria di Masterchef tutta al femminile rappresenta un cambiamento epocale, tanto che una fonte -pur non identificata- all’interno della produzione ha rivelato al The Sun che “è davvero entusiasmante che due donne giudichino lo show, soprattutto perché, storicamente, è stato dominato dagli uomini, ma arrivare alla decisione non è stato facile. Grace e Anna hanno una chimica brillante. Sanno che è una grande responsabilità e non vedono l’ora di offrire il massimo ai fan”.

Per quanto riguarda “MasterChef: The Professionals”, Matt Tebbutt, noto per “Saturday Kitchen” su BBC One, sostituirà Gregg Wallace ,unendosi agli chef Marcus Wareing e Monica Galetti nel panel di giudici per la diciottesima serie. Tebbutt ha dichiarato che “è un onore assoluto lavorare al fianco di questi due titani del mondo culinario” e che “la loro conoscenza e l’atteggiamento intransigente sono ormai leggendari e non vedo l’ora che mi prendano sotto la loro ala, e di vedere gli chef iniziare al meglio la competizione”.

È stato anche rivelato che lo chef Tom Kerridge è stato escluso dai papabili per il ruolo di conduttore a causa dei suoi impegni pubblicitari con Marks and Spencer, in contrasto con le linee guida della BBC. La rete britannica ha intanto trasmesso la 21esima serie di MasterChef, già registrata con Wallace e Torode, nonostante le controversie, perdendo quasi un milione di spettatori rispetto all’anno precedente. Inoltre, anche una serie di “Celebrity MasterChef 2025” è già stata registrata con Grace Dent e John Torode prima della sua partenza e deve ancora essere trasmessa.

John Torode ha recentemente lasciato intendere un “nuovo capitolo” della sua vita post-MasterChef, condividendo un criptico oroscopo che recita: “l’universo ti sta dicendo oggi che un nuovo capitolo sta per aprirsi nella tua vita. Il vecchio si sta chiudendo, e nuove opportunità sono pronte ad emergere. Affidati a questa rinascita, non aggrapparti a porte che si sono già chiuse”.

Cosa significhi questo per il futuro dell’ormai ex giudice di Masterchef non è dato sapere, ma qualcuno già insinua che una giuria di sole donne sia una sorta di “pinkwashing” per recuperare il pubblico perso a causa delle controversie: voci che potranno essere smentite solo con la messa in onda delle prossime serie del programma.