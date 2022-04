Masters 2022: il super menu gourmet per i campioni del golf

È stato svelato il menu per la Champions Dinner per le stelle del golf che si sfideranno nei prossimi giorni al Masters Tournament.

di Luca Venturino 7 Aprile 2022

È stato appena svelato il menu per della Champions Dinner per i golfisti che, a partire dal 7 aprile e fino al 10, si sfideranno nell’86esima edizione del Masters Tournament, primo dei quattro principali campionati di golf maschili del 2022. Dedicato al campione in carica Hideki Matsuyama, il menu si presenta ricco di sushi, sashimi e nigiri, di cui il golfista giapponese è particolarmente ghiotto.

To honor Japan's first champion, Hideki Matsuyama's 2022 Champions Dinner menu. #themasters pic.twitter.com/2N42mU0Zja — The Masters (@TheMasters) April 5, 2022

Negli antipasti figurano anche gli spiedini di pollo Yakitori, e poi si potrà scegliere se continuare con il pesce o optare per una bistecca. Una bistecca che, va sottolineato, non è certo un taglio di carne qualsiasi: Matusyama servirà infatti il Miyazaki Wagyu, taglio di punta del marchio giapponese. Il menu si conclude poi con torta di fragole Amaou preparata secondo la tradizione giapponese e servita con panna montata.