Matias Perdomo e la sua dichiarazione d’amore per Il Brutto Anatroccolo

di Manuela Chimera 1 Dicembre 2022

Bella dichiarazione d’amore da parte dello chef Matias Perdomo del ristorante Contraste per un locale di Milano che gli ha rubato il cuore. Lo chef stellato, infatti, ha dichiarato di adorare il Bar Trattoria Il Brutto Anatroccolo, quello in via Torricelli. E visti i commenti, anche molti altri milanesi la pensano come lui.

Matias Perdomo e Il Brutto Anatroccolo

Matias Perdomo lo conosciamo tutti: uruguayano di origini, sin da giovanissimo ha sempre lavorato in cucina. Trasferitosi a Milano, qui inizierà ad aiutare lo chef e amico Juan Lema al Pont de Ferr. In breve tempo Matias assume la guida della cucina, proponendo piatti sempre più creativi in quella che era un’osteria ai Navigli.

Nel 2014, poi, decide di aprire un locale tutto suo insieme a Simon Press e Tomas Piras: arriva il Contraste (qui trovate una nostra recensione) che, nel 2017, ha ottenuto una nuova stella Michelin. Inoltre ha anche trovato il tempo per aprire l’Exit, una gastronomia.

Ma fra il suo ristorante e le nuove aperture, ecco che anche Matias trova il tempo per andare a mangiare nei posti preferiti. E uno di questi pare proprio che sia il Bar Trattoria Il Brutto Anatroccolo. Come spiegato anche sulla pagina Facebook del locale, si tratta di una trattoria informale che propone una cucina casalinga.

Tramite un post su Instagram, Matias Perdomo ha letteralmente confessato il suo amore per questa trattoria. Lo chef spiega che ci sono posti dove vai perché devi andarci (non dice quali, ma ci piacerebbe tanto sapere quali sono, ti prego chef, non lasciarci con questo cliffhanger) e altri posti dove vai perché ti fanno star bene. Uno di questi posti per lo chef è proprio Il Brutto Anatroccolo.

Matias ricorda che sin da quando nel 2001 è arrivato in Italia, Il Brutto Anatroccolo è stato uno dei primi posti che abbia conosciuto. Lo staff lo ha subito accolto e fatto entrare nel gruppo di persone umane, vere e semplici che caratterizza questa trattoria.

Il post ha ricevuto diversi commenti, tutti entusiasti del posto. Quindi Perdomo non è l’unico che si trova bene al Brutto Anatroccolo. Qualcuno ricorda con amore il tiramisù del locale, praticamente un concentrato di mascarpone e cacao puro (qualcuno suggerisce l’abbinata atomica cotoletta + tiramisù). Altri suggeriscono di provare la scamorza, mentre altri concordano che i posti in cui ci si trova bene, chissà perché, sono sempre le trattorie come questa.

Questo vuol dire che si vi trovate a Milano, una tappa al Brutto Anatroccolo tocca farla. E buona cotoletta + tiramisù a tutti!

Ecco il post di Instagram dove lo chef Matias Perdomo ha confessato di amare Il Brutto Anatroccolo: