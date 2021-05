Matrimoni: cosa fa la nuova figura del Covid Manager?

Vi ricordate dei matrimoni, del Green Pass, delle nuove regole per organizzare feste e cerimonie? Ecco, ci sarebbe anche la figura del Covid Manager. Ma che cosa fa esattamente costui o costei?

Con le nuove linee guida, dal 15 giugno potranno ripartire anche i matrimoni. Tuttavia, per poterlo fare, dovranno rispettare delle norme ben precise. Del Green Pass ormai si parla ovunque: per partecipare gli invitati dovranno o esibire il certificato di avvenuta vaccinazione o il certificato di avvenuta guarigione o un tampone negativo effettuato massimo 48 ore prima.

Della questione aveva parlato anche Assowedding, sottolineando un problema: queste norme si applicano anche a camerieri e agli operatori del catering? Perché essendo tutti giovani, è impossibile che attualmente siano vaccinati.

Comunque sia, nel decreto del Governo, oltre al Green Pass, per gli eventi come i matrimoni si parla anche del Covid manager. In pratica è stata inventata una nuova figura professionale che avrà il compito di assicurarsi che tutti rispettino le norme anti Covid-19. Che, in pratica, è quello che da inizio pandemia fanno tutti i gestori o i lavoratori che operano a contatto col pubblico.

Pare che sia stata la catena tedesca AO Hostels a creare per prima questa figura. Questi i compiti di un Covid manager:

verificare il rispetto del protocollo da parte sia degli ospiti che dei lavoratori

evitare gli assembramenti

verificare che le mascherine siano sempre indossate correttamente quando previsto

conservare l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni per favorire il tracciamento in caso di eventuali positività

In aggiunta, il Covid manager avrà bisogno di personale di supporto: ci vorrà, infatti, 1 addetto al controllo ogni 50 ospiti. Per quanto riguarda la supervisione del rispetto del protocollo, in particolare il Covid manager dovrà: