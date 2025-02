Matteo Baronetto finalmente parla: dopo Del Cambio aprirà una bottega

È un momento complesso per la ristorazione gourmet torinese, tra partenze eccellenti e nuove aperture ancora avvolte nel mistero. Forse la separazione che ha fatto più rumore è stata quella di Matteo Baronetto che, dopo dieci anni, se ne va dal più regale salotto torinese, lo storico ristorante Del Cambio, affidandolo comunque alle mani del suo sous chef Diego Giglio, quantomeno un segnale di continuità.

Secondo le indiscrezioni Baronetto resterebbe comunque nell’orbita imprenditoriale di Michele Denegri, chairman della multinazionale italiana Diasorin. Ma una notizia positiva c’è: dopo qualche giorno di silenzio, lo stesso ex chef del Cambio finalmente prende la parola e, intervistato da Luca Iaccarino per il Corriere Torino, parla a tutto tondo della storia del ristorante e dei suoi progetti per il futuro.

Cos’è successo al ristorante Del Cambio

A quanto pare, nulla. Se non il semplice ciclo di vita di un’attività e una collaborazione: “in ogni azienda ci sono delle fasi: la start-up, la crescita, l’assestamento. Il primo giorno in cui incontrai Michele e tutta la famiglia Denegri, proprietaria del locale, ci dicemmo: ‘dobbiamo restituire alla città un luogo magico che rispetti la cultura e la tradizione ma che sia capace di essere contemporaneo. E che sappia essere redditivo, formare professionisti, creare valore sociale’. L’abbiamo fatto, superando assieme momenti difficilissimi, la pandemia, i tempi incerti in cui viviamo. Oggi siamo entrambi pronti: Del Cambio a emanciparsi da Baronetto e viceversa. Del Cambio è eterno, Baronetto, come tutti gli umani, no”.

Sulla sensazione che la sua cucina così avanguardista non sia stata totalmente recepita dalla città, risponde con diplomatica eleganza: “sono stato anche criticato, giudicato, a volte non amato, ma sono state assai più preziose le occasioni in cui ho incontrato persone speciali che mi hanno dato tanto”.

Il futuro di Matteo Baronetto

Le indiscrezioni sull’ottimo rapporto col patron sono confermate: “Michele Denegri mi ha detto: le persone di talento vanno protette. Faccia quel che vuole, le do carta bianca per il suo nuovo progetto, se vorrà la supporterò”.

Continua Baronetto: “Vorrei costruire qualcosa di diverso da un ristorante in senso tradizionale. La parola giusta penso sia “bottega”, perché trasmette umanità, l’idea dell’artigianato, delle relazioni. Un luogo dove fare ricerca nel senso profondo della parola; dove preparerò da mangiare, certo, ma in cui ridare valore alla parola “amicizia”. In questi anni ho conosciuto tante persone eccezionali che hanno nutrito la mia parte spirituale, chiamiamoli “amori intellettuali”: vorrei si incontrassero lì, donne e uomini con professionalità diverse ma unite da una medesima sensibilità. E vorrei realizzare questo a Torino, entro la fine dell’anno”.

Insomma, siamo ancora in una fase intellettuale del progetto, ma su una cosa lo chef è certo: “spero sarà uno spazio di cui i clienti penseranno ‘come si sta bene, qui’. Ciò che desidero davvero è rendere felici le persone che mi verranno a trovare: è l’unico modo per essere felice io”.