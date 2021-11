Matteo Baronetto firma un libro sulla cucina piemontese contemporanea

di Valentina Dirindin 11 Novembre 2021

Probabilmente nessuno come Matteo Baronetto, chef del Ristorante Del Cambio di Torino (una stella Michelin) poteva firmare un libro sulla cucina piemontese contemporanea.

Lui, in quel luogo storico e un po’ sacro della ristorazione torinese, ha fatto della reinterpretazione di alcuni dei piatti più celebri della tradizione regionale una chiave di lettura fondamentale della sua proposta gastronomica. Perché quando è arrivato a Torino, pur con in testa idee d’avanguardia, ha capito che nel luogo dove si trovava la tradizione non poteva essere del tutto abbandonata.

Impossibile pensare di non servire agli habitué storici del Ristorante Del Cambio neanche un vitello tonnato o un agnolotto al sugo d’arrosto. Così, Baronetto ha preso le ricette della tradizione e le ha rese sue, con un fortunatissimo menu a due marce, in cui si accostava il piatto storico al piatto rivisitato dall’estro creativo dello chef.

Ora, quel lavoro viene messo su carta, e diventa un libro per la casa editrice torinese EDT (Cucina Piemontese Contemporanea, Collana Varia Food 200 pp. | 25 €). “Ogni passaggio delle ricette che leggerete custodisce parte dei miei ricordi e frammenti di vita reale vissuti tra casseruole bruciate e ricette lette e studiate. Perché più che misurare il giusto grammo, credo che nella cucina si debba mettere il cuore”, dice Baronetto per presentare il suo primo libro come autore.

Un ricettario che raccoglie i piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica del Piemonte, la loro storia, gli ingredienti, la preparazione e i consigli dello chef. La prefazione è di Fulvio Pierangelini, mentre le fotografie sono di Davide Dutto.