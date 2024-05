Matteo Baronetto porta il Cubrik a Che Tempo che Fa, ma non tutti apprezzano

Matteo Baronetto porta il Crubik, celebre croissant cubico, a Che Tempo Che Fa, e le reazioni dal team del suo autore Maicol Vitellozzi non si sono fatte attendere.

Finora nel novero della narrazione seriale di ambientazione sabauda, l’unico esempio da ricordare era “Sogni d’amore”, meglio nota al pubblico e ai fan della Gialappa’s Band come “la telenovela piemontese”, trasmessa su Rete 3 Manila e caratterizzata da una recitazione che farebbe ambire Corinna Negri al David di Donatello, ha ora una degna erede, la cui trama si sviluppa a suon di viennoiserie di livello siderale. I protagonisti sono Maicol Vitellozzi, rinomato lievitista che con le sue creazioni ha creato code kilometriche fuori dalla Farmacia del Cambio di Torino e ora solista nella sua bakery omonima, Francesca Corbo, sua agguerritissima socia con cui ha condiviso l’esperienza torinese, e Matteo Baronetto, chef del Cambio che pare non aver preso benissimo l’abbandono del suo pastry chef, condannato a una damnatio memoriae lievitata. Oggetto del contendere, la paternità del “Crubik” l’ormai celeberrimo croissant cubico.

La nuova puntata

Quando un paio di mesi fa avevamo comunicato l’annuncio da parte di Vitellozzi e socia della sua imminente apertura torinese, avevamo -non senza una punta di malizia- preconizzato l’avvento di un nuovo derby della Mole, credevamo che questa stracittadina si sarebbe giocata nei campi regolamentari delle pasticcerie e dei social, ma ieri sera il livello si è decisamente alzato, arrivando su Nove, fino all’ammiraglia televisiva condotta da Fabio Fazio di Che Tempo Che Fa. Dopo un’intervista all’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, Luciana Littizetto irrompe nello studio con un moto di orgogliosa Torinesità, portandosi sottobraccio proprio Baronetto, proponendo al pacioso presentatore di avventurarsi nel mondo delle nuove forme del croissant: partendo dal primo, rivoluzionario cubico e seguendo con l’ultima novità della Farmacia del Cambio, quello sferico. A dire la verità Fazio non sembra entusiasta, anzi, evitando accuratamente l’assaggio e commentando con un laconico “perché?”. Più entusiasta la Littizzetto, che auspica un prossimo prodotto a forma di supposta.

“Notorietà senza merito”

La risposta da parte del team Vitellozzi non si è fatta attendere, arrivando attraverso i social di Francesca Corbo che, in pieno clima derby, non le manda a dire: “il mondo della pasticceria sa!” e “tornate a fare gli spaghetti al pomodoro… fatti bene”. E se a qualcuno fossero sfuggiti i velati riferimenti, l’ultima stoccata è vergata proprio sotto un’immagine che ritrae i due padroni di casa di Che Tempo Che Fa (la trasmissione è opportunamente taggata) proprio con lo chef del Cambio, con una massima inequivocabile: “La notorietà senza merito ottiene una considerazione senza stima”. Dopo il croissant diamante, evoluzione del cubo a cui è arrivata la risposta sferica, ora il confronto si sta allargando oltre i confini della pasticceria: attendiamo le prossime puntate.