Matteo Bassetti aggredito in un locale: no-vax gli tirano un cocktail addosso

L'infettivologo Matteo Bassetti è stato aggredito mentre si trovava in un locale: alcuni no-vax gli hanno gettato un cocktail addosso.

di Manuela 11 Giugno 2022

Brutta disavventura per Matteo Bassetti: l’infettivologo è stato aggredito in un locale. Alcuni no-vax, infatti, gli hanno tirato un cocktail addosso.

Tutto è accaduto mentre Bassetti stava passando una serata insieme alla moglie e un gruppetto di amici in un locale di Santa Margherita. Ad un certo punto, mentre stava alla cassa per pagare, ecco che da dietro gli è arrivato addosso un cocktail con ghiaccio. I cubetti lo hanno colpito alla testa, mentre il liquido ha cominciato a ruscellargli lungo la schiena.

Sulle prime l’infettivologo ha pensato a uno scherzo, così si è girato e ha visto una coppia che lo stava guardando in maniera truce. Coì Bassetti gli ha chiesto perché lo avessero fatto, ma i due sono scappati fuori dal locale.

Solo che gli amici di Bassetti li hanno inseguiti e quando li hanno raggiunti fuori dal locale, ecco che gli hanno chiesto il perché del loro gesto. A quel punto i due si sono messi a gridare che era lui il responsabile delle “punturine che avevano ammazzato un sacco di gente” e che si meritava di essere aggredito e colpito.

Nel frattempo, poi, sono arrivati i Carabinieri che hanno provveduto a identificare i due aggressori. Bassetti ha spiegato di essere stanco di questi continui attacchi che colpiscono lui e lea famiglia. Ha dichiarato di essere ormai senza parole: lui ha solo fatto il suo lavoro di medico spingendo le persone a vaccinarsi. E conclude sostenendo che uno Stato che non sa come tutelare e difendere i suoi medici, dopo quanto accaduto in questi due anni di pandemia, ha poco futuro.