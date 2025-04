Matteo Bassetti ci insegna come scongelare la carne

Il dott. Bassetti si è tolto il pigiama (qualche giorno fa lo abbiamo visto comodo comodo a letto, in un reel in cui spiegava l’importanza del sonno) e si è spostato in cucina, per illuminarci su come scongelare correttamente la carne. I rischi di una procedura errata li conosciamo bene: proliferazione batterica e problemi infettivi. Se finora avete lasciato scongelare le vostre fettine di pollo a temperatura ambiente o sotto un getto d’acqua calda, avete sbagliato tutto. La funzione defrost del microonde? Non andrebbe bene neanche quella. Il divulgatore scientifico genovese ci dice come comportarci.

Ma allora come si fa?

Matteo Bassetti, specializzato in malattie infettive, dedica un reel su Instagram alla corretta modalità di scongelamento. Lo scopo? Evitare la proliferazione batterica e una conseguente possibile gastroenterite o infezione. I batteri infatti non muoiono quando gli alimenti (carne, pesce o altro) vengono messi in freezer, ma passano, per utilizzare le parole del dottore social, in uno stato di “standby”. Ma allora, come ci si deve comportare?

Bocciato lo scongelamento a temperatura ambiente (men che meno in estate, quando le temperature sono ancora più elevate anche in casa), l’utilizzo del microonde e il passaggio sotto l’acqua, cosa ci rimane? La risposta non è astrofisica: per un corretto rinvenimento della cena congelata, occorre procedere per gradi. In altre parole, passiamo dal freezer al frigo, così che il prodotto abbia il tempo di scongelarsi a poco a poco.

Ancora Bassetti, ma sugli snack confezionati

Sempre di cibo si parla nel post pubblicato dall’infettivologo giusto ieri. Il tema, ben diverso, è quello degli snack confezionati, quelli dalle “coloratissime confezioni” che troviamo anche nelle macchinette. Netta la posizione di Bassetti, che invita a rinunciare del tutto ai cibi ultra-processati (che però, ahinoi, ci circondano ovunque, anche quando meno ce lo aspettiamo).

Il medico fa riferimento a un recente studio tedesco che dimostra come “anche un breve consumo di cibi altamente trasformati e non salutari è in grado di generare un’alterazione significativa nel cervello di individui sani e questa trasformazione potrebbe essere una causa iniziale di obesità e diabete di tipo 2“. Indicazione di certo più difficile da seguire rispetto al metodo ottimale per scongelare gli alimenti; noi vi abbiamo riportato l’informazione, voi fatene ciò che volete.