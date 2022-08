Matteo Catalani è morto: addio al “re della pasta” degli USA

di Manuela 20 Agosto 2022

Lutto nel mondo della ristorazione: è morto Matteo Catalani, noto come il “re della pasta” negli USA. Il giovane chef si è spento all’età di soli 29 anni:Catalani è morto a Washington a causa di un arresto cardiaco. Tuttavia è anche bene precisare che le autorità americane stanno mandando avanti le indagini per essere certi delle cause del decesso.

Secondo fonti vicine agli amici, Catalani sarebbe morto domenica scorsa a causa di un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo. Scioccati gli amici e colleghi che hanno dato la notizia sui social media subito prima di Ferragosto. Tuttavia la notizia della sua morte è dilagata solamente nel corso delle ultime ore nei dintorni di Pistoia.

Catalani, infatti, era anto a Pistoia. Dopo essersi diplomato al Pacini, aveva seguito lo zio Daniele nel 2019 in America e aperto il ristorante Retrobottega con tanto di slogan “Cucina al volo”. In soli tre anni aveva fatto conoscere agli americani la vera cucina italiana, lavorando dodici ore al giorno.

Tuttavia adesso, all’improvviso, un arresto cardiaco si è portato via il giovane chef. Le autorità americane hanno deciso di approfondire le indagini in merito alla sua morte (pare che siano in corso anche indagini collegate al Covid).

Il padre Massimiliano, una volta venuto a conoscenza della morte del figlio, si è subito recato a Washington per capire cosa sia successo. Anora non si sa quando le ceneri di Matteo torneranno in Italia: prima della fine delle indagini appare improbabile che possano essere spostate al di fuori degli Stati Uniti.

Ricordiamo che recentemente è scomparso anche Marco Brignone, l’imprenditore di Edit.