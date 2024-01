Matteo Salvini cucina un risotto ai funghi, “grazie alla tecnologia”

Matteo Salvini ci ha tenuto a far sapere che lui ha preparato un risotto coi funghi spettacolare grazie a una misteriosissima "tecnologia". Che non cita, ma ci pensano poi i follower a citarla nei Commenti

Prosegue imperterrita la “masterchefizzazione” di Matteo Salvini. Anche se, dobbiamo ammettere, il ministro ha sempre avuto una certa qual passione per l’arte culinaria visto che spesso si diletta a postare foto dei suoi piatti più “riusciti”. Se infatti è abbastanza recente la svolta cagnolini+gattini (vai a saper cosa ha deciso insieme al suo social media manager), quella culinaria è presente da tempo. Così ecco che questa volta Salvini ci ha tenuto a far sapere a tutti che ha preparato un risotto ai funghi spettacolare, “grazie alla tecnologia”.

Matteo Salvini non cita la “tecnologia”, ma ci pensano poi i follower

Nel post in questione, pubblicato su Instagram, Matteo Salvini mostra orgoglioso il suo risotto ai funghi, da lui definito come uno “spettacolo”. E aggiunge poi che è stato tutto merito della tecnologia, senza citare questa “tecnologia” misteriosissima, ma postandone poi la foto.

Precisiamo: Salvini non cita mai per nome tale “tecnologia”, ma tanto poi ci hanno pensato i suoi follower a esplicitare meglio quel nome che probabilmente vi sta ronzando in testa, ma che non volevate pronunciare. E diciamolo: il nome che i follower fanno è “Bimby”. Ecco alcuni dei post che hanno suggerito questo nome:

“Fatto anche io oggi con Bimby..buonissimo”

“Aspetto bonus per bimby e folletto”

“Top il Bimby !”

“Dopo l’incontro con Musk ha rivalutato il bimby”

Non risulta anche a voi in effetti un po’ straniante che un ministro faccia un riferimento del genere? Per intenderci: non che non debba usarlo, anzi, beato lui che ce l’ha. Solo che è un po’ strano da parte sua solleticare la curiosità altrui in questo modo.

La sensazione avuta, di getto, appena letto il post, è stato di trovarsi in una puntata di Boris. Forse solo perché ne sto facendo il rewatch, ma mi ha ricordato tanto quella puntata dove Ferretti & company devono mettere in campo una merendina, senza citare però la marca in nessun modo perché, come spiega Ferretti, “nel cinema si può fare product placement, ma nella televisione no”.

Mentre intanto Bimby probabilmente ringrazia silenziosamente Salvini per l’involontaria (?) pubblicità fatta, ecco che tocca concentrarsi sul focus del post: il risotto ai funghi. Visto che siamo in pieno clima MasterChef, tutti noi sappiamo come avrebbe definito questo piatto Bruno Barbieri, no?

Ma non avendo Bruno Barbieri a portata di mano con cui consultarci e chiedergli se questo piatto possa essere definito un “mappazzone” o meno (ne ha i requisiti?), ecco che ho chiesto allo chef di casa cosa ne pensasse. E il suo giudizio è stato implacabile, queste le sue parole: “Ma è risotto o cous cous?”.

Con questo dubbio amletico che ci attanaglia, ecco che anche nei Commenti non sono mancate le critiche culinarie:

“Vedere il Parboiled per un risotto è un omicidio”

“Da Matteo Salvini a Matteo Parodi è un attimo !”

“Parboiled proprio no.. Abbasso la tecnologia zio kane”

“Ma tu non eri quello che difendeva la tradizione italiana… l tecnologia non esiste nella tradizione!!”

“Il risotto ai funghi non si fa nè con lo zafferano nè con il bimby ….. caro Salvini non Sa proprio mangiar bene”

“Noo risotto nell’insalatiera anche no”

Diciamo che il suo risotto non ha convinto del tutto. Ma d’altra parte lui stesso, tempo fa, aveva ammesso che non sapeva fare il risotto.