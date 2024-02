Matteo Salvini promuove il Made in Italy con il Pane di Altamura. Ma vuole cambiare ministero?

Nuovo post di Matteo Salvini su Instagram per promuovere il Made in Italy. Dopo la questione Pasta Rummo (con annesso boicottaggio che si è poi rivelato essere un flop colossale), ecco che questa volta Salvini ha deciso di dedicarsi al Pane di Altamura Dop, cogliendo l’occasione per “difenderci” dalle farine d’insetti e dalla carne coltivata. Il dubbio però è lecito: che stia in maniera neanche tanto velata puntando a un altro ministero? Lollobrigida, non ti fischiano le orecchie?

Matteo Salvini e il Pane di Altamura Dop

Nel post in questione vediamo Matteo Salvini in un look total black in stile clericale (che fa pendant con la targa che vediamo sullo sfondo “Di Gesù 1842”. Coincidenze? Io non credo, cit.), con in mano una pagnotta di Altamura Dop. Attorniato da quelli che supponiamo essere panettieri della zona, ecco che Salvini esordisce dicendo “Altro che farina di insetti o cibo sintetico”.

Continua poi augurando lunga vita ai “sani prodotti italiani” come il Pane di Altamura Dop, un patrimonio della tradizione pugliese che, secondo le parole del ministro, proprio grazie a una risoluzione della Lega, approvata all’unanimità alla Camera, verrà candidato come Patrimonio dell’Unesco.

Solita difesa del Made in Italy, dunque, a scapito delle novità del momento, quelle invise dall’attuale Governo, cioè la farina di insetti e la carne coltivata in laboratorio (suvvia, chiamiamola con il suo nome, non è difficile).

La cosa strana è che, così come già successo con Pasta Rummo, ci si chiede cosa ci faccia Salvini in una panetteria. Ok, l’altra volta si era giustificato col fatto che, durante una visita di lavoro a cantieri della zona, si era poi concesso una gita da Pasta Rummo. E ci sta.

Ma giochiamo questa carta anche questa volta? “Durante una visita a un cantiere/strada/location di competenza del mio ministero, cammina e cammina, mi sono trovato in un pastificio/panetteria/una qualsiasi location che ha a che fare con il cibo”.

Perché Matteo Salvini, attualmente, è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, non quello dell’Agricoltura. Solo sembra quasi come se, ultimamente, volesse cambiare ministero. Ne è stato un esempio l’ultimo tentativo di andare a protestare insieme agli agricoltori della “protesta dei trattori”. E adesso di nuovo questa difesa del cibo Made in Italy. Che per carità, ci può anche stare, ma da un ministro dei Trasporti ci aspetteremmo meno post di questo tipo e più post inerenti il suo di ministero.

Chissà cosa ne pensa Lollobrigida di questa strana svolta food di Salvini?

Un’altra questione sollevata anche nei Commenti al post riguarda il fatto che, tecnicamente, lui è al Governo. Dunque che senso ha continuare a contestare questo o quello come quando era all’opposizione?

Ecco alcuni dei Commenti più emblematici:

“Mattè, ti ricordo che al governo ci stai tu, e sei pure ministro…”

“Caro ministro ma lei sa di essere al governo? Quando non eri al governo lamentavi e adesso Sei al governo, lamenti lo stesso, ma cosa vuoi? Deciditi perché sembra che no lo sai cosa vuoi”

“Il famoso Ministero della Panificazione”

“Matteo per favore fai qualcosa per Sanremo……”

“Ma se il tuo ministro il 29 dicembre ha portato avanti la legge x inserire fli insetti”

Questo il post di Instagram in questione: