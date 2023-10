Matty Matheson di The Bear ha scritto un libro di ricette, e lo si può scaricare gratuitamente

di Luca Venturino 31 Ottobre 2023

Viene prima la gallina o l’uovo? O diversamente, nel caso di Matty Matheson, viene prima la vita da attore o quella da cuoco? I nostri lettori più cinefili conosceranno il nostro protagonista anche e soprattutto per avere interpretato il tuttofare Neil Fak nella serie The Bear, disponibile in abbonamento su Disney+, ma a onore del vero Matheson non è affatto un estraneo agli ambienti della cucina. L’attore ha di fatto lavorato come executive chef presso il Parts & Labour, un ristorante situato a Toronto, Ontario; e più recentemente (nel 2022) ha aperto un ristorante nella stessa città chiamato Rizzo’s House of Parm, di netta ispirazione italiana.

Una passione che è anche lavoro, in altre parole, e che nelle ultime ore ha trovato il suo ultimo sbocco nella pubblicazione di un vero e proprio libro di ricette, intitolato Cookin’ Somethin’ for College (traducibile rozzamente in “Cucinare qualcosa per il college”) e disponibile gratuitamente per il download su WeTransfer.

Un’occhiata al libro di ricette di Matty Matheson

Cookin’ Somethin’ for College, dicevamo – un nome che è tutto un programma, di fatto. Il libro di ricette di Matty Matheson è composta da dodici ricette di facile esecuzione dedicate in particolare agli studenti impegnati con l’università o, in termini più generali, a tutti i giovani e giovanissimi che hanno necessità o desiderio di confrontarsi con il mondo della cucina.

Mondo difficile, d’altronde, che a volte può spaventare; ma che può anche fornire utilissimi spunti di crescita – soprattutto per quanto concerne i giovani a cui è rivolto il libro, che con ogni probabilità si trovano per la prima volta a dover vivere da soli. Le ricette proposte da Matty Matheson, dicevamo, sono state appositamente selezionate per essere alleati semplici e comodi: c’è il classico breakfast sandwich, le uova fritte all’olio di sesamo, e una nutrita selezione di dolci come il pudding di pane con cioccolato alla nocciola o i brownie al cioccolato e menta.

“Il college è un momento di formazione, forse il più importante della tua vita” ha scritto Matty Matheson nella prefazione del libro. “Puoi reinventarti completamente ed essere chi vuoi veramente. Prendi me, ero un ragazzino punk che andava malissimo a scuola, poi sono andato a scuola di cucina, ho trovato quello che realmente mi piaceva e ora sono uno chef”. Cookin’ Somethin’ for College non è tuttavia il primo libro di ricette firmato dal nostro protagonista: ci sono anche A Cookbook e Home Style Cookery, finiti tra i bestseller della classifica sul New York Times.